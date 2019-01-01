索肖今夏的转会策略为何都围绕着英国球员

这位挪威人正专注于为他的球队增加年轻、饥渴的本土天才球员，他希望能让曼联重返英超榜首。

“你最近为我做了什么？”

珍妮特·杰克逊在1986年演唱了这首歌。1987年，艾迪·墨菲对它进行了讽刺，但这句话或许比2019年的任何一句话都更能概括足坛。

曼联就是一个很好的例子。自2013年以来，他们没有获得过联赛冠军，甚至在那段时间里也没有发起强大的挑战，所以当谈到这项运动的豪门时，他们已经从许多善变的追随者的视线中消失了。对一些人来说，近年来的失败比之前的成功更能说明问题。

但是，在现实中，曼联仍然是世界足球的一支强大力量。在过去的25年里，他们已经获得13个联赛冠军，这是不能被忘记的。对于索尔斯克亚来说，在未来几年里组建一支接近夺冠的球队是一件既令人兴奋又令人畏惧的事情。

挪威人在很多场合都说过他的重建需要时间，并在4月欧冠被巴萨淘汰后重申:“我们知道还有很多工作要做。我一直在说，这不会在一夜之间改变。对我们来说，接下来的几年将是一个我们要达到巴萨和其他球队水平的重要时期。"

“我们需要每天创造一个拥有世界级态度的环境。我们有很好的球员来配合，我们做得很好，进入了四分之一决赛并且向前四名有所挑战。”

曼联需要有更高的目标，而索尔斯克亚已经开始了他的重建，他的目标是年轻、饥渴、积极向上的英国球员。

来自斯旺西的丹尼尔·詹姆斯和水晶宫的亚伦·万-比斯萨卡提供了更多的活力，而哈利·马奎尔将带着一种只有经历过后才会准备好参加英超联赛的感觉。

这三位球员有一种根深蒂固的感觉，那就是曼联是英国足球的巨无霸。足球运动员通常可以从外国海岸到达俱乐部声称知道名字和队徽文化和一切,但之后大多数会显示,只有一旦你在其中,才真正了解是俱乐部意味着什么。

你可以从世界不同地区关注,感受俱乐部的地位,但是当曼联的成功都是出现在你的电视屏幕上,在每一个你所浏览的体育网站和反映在每一个足球场上无数红魔鬼球衣,只有这样你才真的知道曼联获胜时的诱惑。

在詹姆斯、万比萨卡和马奎尔身上，索尔斯克亚已经找到了一些能够立即理解曼联成为最好中的最好意味着什么的球员。

三人都是在曼联成为英国足球霸主的背景下成长起来的。这三个人都目睹了弗格森爵士的辉煌时期，这三名球员都渴望体验成为红魔复兴的一部分的感觉。

这就是索尔斯克亚一直想要增加的渴望，这也是他在担任曼联主教练的第一个夏天就大举进军英国市场的原因之一。

当他还是弗格森麾下的球员时，索尔斯克亚就见证了无数外国球星的加盟，从斯塔姆和范尼到C罗，埃弗拉和维迪奇，球队总是需要从国外引进一些额外的东西。

但在那个时候，曼联从未缺少的是一种找到英超偶像级球员的渴望，这些球员能够立即带领俱乐部，不用言语就能准确理解曼联需要什么，以及它在英国足球食物链中的位置。

谢林汉姆、约克、费迪南德、鲁尼和范德萨等球员都是在索尔斯克亚作为球员期间加盟的，他们都被认为是现代曼联的伟大球员。不仅仅是因为他们在球场上的成就，还因为他们不需要介绍就知道穿上曼联球衣意味着什么。

这并不是说像博格巴、德赫亚和林德洛夫这样的球员不能成为曼联成功的一部分，但他们也不能成为曼联必要的支点。当曼联赢球时，英国人的心总是很明显的，但现在已经不是这样了。

还有本土的林加德和拉什福德，他们应该在未来的很多年里成为索尔斯克亚的一部分。但是在场上任何位置都能从本土挖到最好的球员，卢克肖可能是最近一个在合适的年龄和信号下被曼联签下的球员。阿什利·杨是更衣室里的领袖，但作为一名资深球员，他的影响力正在减弱。

有些人说曼联需要从过去的状态中走出来，重新成为最好的球队，但是也许他们一开始就太急于停止追随弗格森的脚步。像迪玛利亚、德佩、施魏因施泰格和伊布拉希莫维奇这样的球员都是一些短期计划，而不是为未来打下根基。

这也是曼联决定放弃从尤文图斯引进迪巴拉的部分原因。迪巴拉从来没有特别渴望转会到老特拉福德，他的经纪人要求极高的薪水。不管迪巴拉拥有什么样的天赋，索尔斯克亚都想要那些渴望加盟的球员——就像马奎尔，詹姆斯和万比萨卡一样。

索尔斯克亚正在重建俱乐部的心脏。因此，虽然曼联最近没有为任何人做什么，但忘记他们曾经的伟大是不明智的，奥莱也一样。