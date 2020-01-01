索肖为肖担保：他能成为英超最好的边后卫之一

红魔主帅支持这名英格兰国脚在前队长离开后进一步发挥他的潜力。

曼联后卫卢克·肖是“英格兰最好的左后卫之一”，索尔斯克亚说。

肖是索尔斯科亚麾下曼联的常客，但在19岁的布兰登·威廉姆斯的出现后，他发现自己的位置受到了威胁。

威廉姆斯本赛季为红魔出战了16场比赛，比肖多了三场，后者因为伤病错过了大部分比赛。

在老特拉福德的六年里，人们一直在质疑肖的体能和实力，但在阿什利·杨转会国际米兰后，他很可能会重新成为人们关注的焦点。

肖刚刚从腿筋伤势中恢复过来，他可能会在周日回到曼联做客利物浦的阵容中。

索尔斯科亚仍然对这位24岁的球员的能力充满信心，他在谈到杨的离开时告诉MUTV：“当这种情况出现的时候，我们有后卫的选择——你有布兰登·威廉姆斯，他真的挺过来了，并且有所发展。亚伦·万比萨卡非常棒。”

“对我来说，卢克·肖是英格兰最好的左后卫之一。然后是迪奥戈·达洛和蒂姆·扶苏-门萨，他们都很健康。你有很多后卫。”

“阿什利的想法是尝试一次新的冒险，他现在已经快35岁了。他做了一份出色的工作，为俱乐部做出了不可思议的贡献。”

“我认为这对他来说是一个机会，我们不得不同意。我们也从一个对俱乐部如此忠诚的人身上得到了转会费。祝他好运。”

“这就是曼联所做的，你的球员为你效力了很长一段时间，然后他们离开，其他人会站出来接替他。”

周三足总杯第三轮1-0战胜狼队的比赛中，曼联的头号射手马库斯·拉什福德背部受伤。

索尔斯克亚要等到最后一分钟才会对这名前锋的健康状况做出最后的决定，然而，考虑到他有多想参加这场重要的比赛，而这场比赛对曼联取得联赛前四至关重要。

“我们还有很多比赛要打。我们会给他时间，让他有机会对阵利物浦踢球，因为这是一场重要的比赛，而马库斯想在重要的比赛中上场。让我们再看看。”索尔斯克亚补充道。

在与红军的会面之后，曼联将把注意力转移到周中主场对阵伯恩利的比赛上，然后是周日足总杯第四轮对阵特拉米尔或者沃特福德。