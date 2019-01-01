索肖为德赫亚开脱：训练很刻苦 失误在所难免

红魔主帅说尽管在输给沃特福德的比赛中犯了一个代价高昂的错误，但是这位门将仍然保持自信和专注。

索尔斯克亚的球队在周日的比赛中0-2失利，他认为德赫亚在对阵沃特福德的比赛中所犯的错误是“不可避免的小事”。

沃特福德在下半场刚开始不久就连续两次破门，在对阵红魔的比赛中锁定了三分。

德赫亚要为沃特福德的第一个进球负责，因为伊斯梅拉·萨尔的射门从他身边弹过射入球门上角，随后迪尼主罚点球命中。

这是曼联七场比赛以来的第一场失利，他们在赛后排名第八，在积分榜上进一步落后前四的对手。

尽管遭受了惨痛的挫折，索尔斯克亚还是赞扬了德赫亚为曼联所做的努力，并表示他仍然对德赫亚有信心。

“这样的错误在所难免，”他告诉BBC体育。“他在训练中表现得很好，也很专注。”

“第一个进球是一个失误，第二个是点球。大卫最近很自信，我没有其他的看法。”

他继续对天空体育说:“这是个错误。这种情况在足球中经常发生，我们每天都在训练，以确保这种情况不会再次发生。”

“大卫最近状态很好，有的时候失误在所难免。”

“你必须赢得球场上的每一分，今天我们不应该得到这些。我可以谈论它一整天。我们必须面对我们还有两场比赛需要改进的事实。”

曼联前锋杰西·林加德在上半场错失了曼联最好的机会，他想挑球绕过门将本·福斯特，却未能命中目标。

虽然教练认为攻击者做出了错误的决定，但他没有批评他。

“本·福斯特站在那里，所以我不认为挑射是正确的选择，”他补充道。“这是一场精彩的比赛，我们本可以1-0领先的，但这确实发生了。”

“有时你会射偏，有时你能得分。”

“我们需要一个反应。”

曼联将在节礼日再次开战，届时他们将在老特拉福德主场迎战纽卡斯尔，两天后他们将在2019年最后一场比赛中对阵伯恩利。