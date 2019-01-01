索肖：不知道曼联球员是否介意为俱乐部踢球

这位主教练在周日看到了球队0-4大败埃弗顿后做出了一个惊人的承认，这次失利是对他们的欧冠之梦一个巨大的打击。

曼联主教练索尔斯克亚承认，他不知道他的球员是否愿意为俱乐部效力，因为他的球队在埃弗顿0-4惨败。

周日，索尔斯克亚在古迪逊公园看到他的球队被彻底击败，理查利森、西古德森、迪涅和沃尔科特都取得了进球。

这场失利是曼联最近八场比赛中的第六场，在索尔斯克亚执教的前11场比赛中赢了10场之后，曼联的下坡路还在继续。

赛后，挪威人令人吃惊地怀疑他的球员渴望为曼联效力的决心。

当被问及他是否觉得他的球员足够关心为俱乐部效力时，索尔斯克亚回答说:“我不知道，我不知道。

“你必须问他们，我已经问过他们了。你不会从我这里得到答案的。但如果你想在这家俱乐部踢球，那必须意味着更多。”

“我希望他们成为最努力的团队。在弗格森爵士的带领下，我们就是这样的。”

“你每个星期都跑得比任何人都多，为队友在球场上来回跑动，我们必须团结在一起。”

索尔斯克亚只能来到客场为球队助威的曼联球迷道歉，然后将注意力转移到接下来的一周，因为俱乐部将继续争夺前四名。

曼联将于周三在老特拉福德迎战同城对手曼城，然后在周日主场迎战切尔西。

“这是我们最大的动力，在主场老特拉福德我们的球迷面前。”索尔斯克亚补充道。

“(球迷们)再次令人难以置信，他们从来没有、从来没有抱怨过我们的球员，他们本可以这样做的。他们一直很支持我，我相信周三晚上他们会继续这么做。”

“我们必须专注于这两场比赛。我们仍然有机会拿到前四名所需要的分数，所以有时候，这听起来太容易了，但是我们必须向前看。”

“这件事你不能想得太多。”