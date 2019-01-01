索肖不满荷兰球队球场状况：见过的最糟糕之一

周四，红魔将在荷兰球队的临时主场，海牙的Cars Jeans Stadion，一个人造草场上挑战的对手。

曼联主教练索尔斯克亚对阿尔克马尔的临时主场的状况表示失望，称这是他所见过的最糟糕的场地之一。

曼联将于周四在海牙的car Jeans球场迎战荷兰队。

这场比赛没有在阿尔克马尔的主0场AFAS体育场举行，因为最近球场屋顶的一部分坍塌了。

索尔斯克亚抨击了阿尔克马尔的临时主场的人造草场，他说他不明白为什么荷兰的球场要把草地移走。

索尔斯克亚说：“我很惊讶他们选择在这里踢球。我在挪威已经习惯了。这不是我见过的最好的。”

“这是我很长一段时间以来看到的最糟糕的场地之一。我们在挪威也有自己的标准。它很安全，我不是说它不安全。这至少不是最新的。”

“它只是在地板上，或是在地毯上，所以当你把草拉起来，你做的负载会有更多的反弹。”

“看起来它已经被用了很多次，我的膝盖并不喜欢这样的草皮。”

“我很惊讶，在这种气候下，你必须使用人造草坪。如果你住在北极，就像我们在挪威那样，不能在3月、11月或12月打球，那也没关系。但在这里，我很惊讶。”

在去年的冠军联赛中，曼联在人造草场上以3-0击败了瑞士的年轻人。

中场球员胡安·马塔表示，他和队友们必须尽快适应，因为主队将更习惯于在这里踢球。

“这是一场完全不同的比赛(对年轻球员来说)，但我们需要从头开始，为他们做好准备。他们已经习惯了在这种情况下踢球，因此从一开始他们就很危险。”

“我们今天会训练，试着适应球场，希望在比赛后我们不会把它当做一个借口，我们已经赢得了三分。”

在欧联杯揭幕战1-0击败阿斯塔纳后，曼联目前在L组排名第一。

在周四的比赛之后，曼联将在周日客场对阵纽卡斯尔的比赛中迎来转机。