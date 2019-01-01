索然无味 瓜迪奥拉：一开场就连进五个很怪异

目睹球队八球狂胜沃特福德后，曼城主教练认为观看自己的球队是一种乐趣。

瓜迪奥拉表示，曼城8-0狂屠沃特福德的开局“怪异”和“不正常”。

曼城主帅在开场18分钟内见证了自己的球队以5-0领先，这是英超历史上单场比赛打进五球的最快纪录。

贝尔纳多·席尔瓦在半场结束后上演帽子戏法，凯文·德布劳内锦上添花将比分锁定为8-0，这是曼城有史以来最大的一场顶级联赛胜利。

瓜迪奥拉回顾了上周末以2-3输给诺维奇的比赛，但他承认沃特福德前锋德乌洛费乌在比赛初段的两次机会可能会改变比赛的局面。

瓜迪奥拉说：“这很怪异，很不正常。5次射门，5个进球。同时，我们给了他们两个进球的机会。我们拥有的实力具备观赏性。5-0之后的比赛完全不同了。我们在五射五中上表现得很无情。有时候你射门15次或20次都进不了。对我们所有人来说，这是美好的一天，对阳光下的曼城球迷来说，这是充满进球的一天。”

瓜迪奥拉对球员们在整个比赛中的持续表现印象深刻，并且不认为曼城继续进球是对对手的不尊重，上赛季他们在足总杯决赛中以6-0横扫对手。

“羞辱球员最好的方法就是在下半场做一些愚蠢的事情，做一些花式动作（炫耀）。”他说：“我们为前来观看比赛的观众服务。我不希望看到我的球队在下半场因为5-0领先就没有太多跑动。这才是对我们对手的不尊重。”

门迪在中场休息时被换下，这是他自4月以来的第一次首发，但是瓜迪奥拉并没有表示这位法国左后卫有任何不良反应。在经历了多年来的第二次膝盖手术后，这位法国左后卫经历了漫长的恢复健康的战斗。

“他很好。两年没有上场后，45分钟就足够了。”瓜迪奥拉说：“安吉里诺（替换门迪上演英超首秀）令人难以置信。他理应在5-0之后上场。我很高兴。我看到了许多美好的东西。”