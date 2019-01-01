索然无味 奥巴梅扬：VAR让进球庆祝失去乐趣

这名阿森纳前锋说，当他的进球被VAR检查时，他有一种“奇怪的感觉”，尽管他确信自己没越位。

奥巴梅扬表示，VAR的介入这让他对阵曼联的进球乐趣全无。

这名枪手前锋在下半场的进球帮助阿森纳在老特拉福德扳平了比分，在中场休息前，斯科特·麦克托米奈帮助主队取得领先。

奥巴梅扬得到了萨卡的传球，然后把球挑过了德赫亚，但助理裁判的旗子举起后，他的庆祝活动被打断了。

这一事件被VAR介入，回放显示曼联中后卫哈利·马奎尔站在边裁的前面，加蓬国脚并没有越位，进球有效。

奥巴梅扬表示，他相信自己没有越位，但在进球被判无效时，他有一种“奇怪的感觉”。

“我确信我没有越位。我很惊讶裁判吹了哨，但我还是像往常一样完成了射门。我总是试图得分，即使哨声响起。我听到观众说那是越位，但那是一个进球，所以，我很高兴！”

“是的，当然（这夺走了庆祝的乐趣），总是有点……这是一种奇怪的感觉。你不可能百分百地庆祝，但没关系，我很高兴。”

这场平局结束了阿森纳的三连胜，但他们仍然在过去的六场比赛中保持不败。

奥巴梅扬对他的球队在下半场的反扑很满意。

“我们会接受（这一分）。我认为球队今天踢得很好。我们知道到这里来总是很困难的，我们接受它。当你在客场半场结束前丢了一个球，这并不容易，这很艰难，但是我们下半场带着优秀的精神回来了。我们今天追回来了，上周也追回来了。也许我们必须更强大、更自信地开始比赛，因为我们有力量，我们可以做出色的事情。”