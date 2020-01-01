心愿未了 索林：外星人梅西配得上为阿根廷捧杯

这位巴塞罗那球星的前国家队队友认为没有什么能阻挡他在球场上的脚步，他理应在国际赛场上取得成功。

前阿根廷国家队队员胡安·巴布罗·索林将莱昂内尔·梅西描述为“一个外星人”，并表示希望在他退役前，阿根廷能够用奖杯奖励他的表现。

在2009年退役之前，索林曾与梅西在国家队短暂合作过。

在近距离观看了这位巴塞罗那球星的表演后，索林承认没有什么能阻挡最佳状态下的梅西，并强调他在努力重建阿根廷队的过程中所做的一切都值得获得一些国际奖项。

“很幸运我们一起踢过球。”索林告诉Ole：“他是一个外星人，没有办法阻止他。”

“你看到了他在国王杯决赛对阵毕尔巴鄂竞技的进球，他几乎是一个右边锋——一个怪物！我为能够分享他在国家队的第一次经历感到自豪。”

“梅西认为国家队从一个领先位置开始重建，并不想打破任何东西。然后他也明白了，就像我们每个人长大后都会经历的一样，他的话是多么有分量。”

“我希望我们能和他一起在大赛中取得一个好结果。也许这是我们应得的，但是他的奋斗，留下了那么多的东西，经历了那么多的状况……”

“我想不仅是阿根廷人想要，全世界的球迷也都希望他能在阿根廷赢得一些重大的东西。”

梅西在2019年获得了创纪录的第六个金球奖，尽管他现在已经32岁了，但在本赛季的西甲联赛中，他仍然是巴塞罗那值得信赖的球员。

索林补充说，梅西在过去十年里的技术和稳定性简直就是“疯狂”。

“这就像他是球的主人，他拥有球，他知道他会做最困难的事情，他每次触球都很果断。”

“当他意识到这一点时，他就根据自己的个性承担起了责任。不需要大声喊出来，不需要做出强有力的声明。”

“无论穿什么球衣，知道并感觉自己有决断力都是一项艰巨的责任。但最困难的事情是保持这么多年的天才水平，成为最好的——这是一件疯狂的事情！”