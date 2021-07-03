索斯盖特：踢客场是好事 现在温布利难以重现击败德国时的气氛

英格兰主帅认为，要想重现那场战胜德国的那场比赛的气氛是很困难的事情

索斯盖特相信，英格兰将因为不在温布利主场踢欧洲杯四分之一决赛而受益。

三狮军团将在罗马的奥林匹克体育场迎战舍甫琴科的乌克兰，争夺一个欧洲杯半决赛的席位。

这场比赛是在英格兰2-0击败德国的几天后举行的，半决赛和决赛都将在温布利大球场进行。

对乌克兰的比赛将是索斯盖特的球员在本届欧洲杯中唯一一场不在主场进行的比赛，尽管他认为这不会妨碍他的球队。

他告诉记者：“我认为对德国的比赛显然让大家激动，每个人都很享受那一天，但甚至在赛后的更衣室里，球员们都在谈论下一场比赛，以及做好充分准备的需要。”

“所以我们已经迅速转变心态，准备好迎接下一个挑战。我们完成了一个挑战，但那不是我们给自己设定的目标，真的。我们想从自己现在所处的位置继续前进。”

“我认为心理上的新鲜度是关键。我们显然也有一个强大的阵容。对我们来说，现在离开主场也许是件好事。因为在对阵德国的三天后，要想在温布利重现那种气氛是非常困难的。”

“所以现在我们迎来了一次不同的考验。我们必须离开家乡，在没有太多英国球迷的情况下面对一支优秀的球队，所以这一切都是关于我们的团队，关于我们的球队，关于我们所做的事情，以及我们所创造的能量和专注。”

乌克兰在本届欧洲杯中以小组第三晋级淘汰赛，八分之一决赛他们通过加时击败了瑞典，索斯盖特警告球队不能在面对乌克兰时掉以轻心。

索斯盖特说道：“乌克兰是一支出色的球队，舍甫琴科的工作给我留下了深刻的印象。”

“去年秋天，他们在欧国联中取得一些不太理想的结果，但他们很快就实现反弹，他们在世预赛客战法国的比赛中取得了一个很好的结果，然后本周又战胜了瑞典。”

“如果我们给乌克兰空间，他们会制造威胁的，他们有一些危险的前锋。”

本场比赛的胜者将进入半决赛，面对丹麦或捷克。这两支球队将在北京时间明天凌晨0点交战，早于英格兰和乌克兰的比赛。