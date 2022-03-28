索斯盖特谈错过扎哈：当时太久没选他进国家队 能理解他的选择

扎哈此前已为英格兰成年国家队出场过2次，但索斯盖特承认国家队的"氛围"促使扎哈转向选择代表科特迪瓦国家队。

英格兰将在接下来的友谊赛中迎战科特迪瓦，届时他们将与扎哈碰面，这位水晶宫边锋是科特迪瓦的关键球员，但此前他曾在霍奇森手下为英格兰国家队登场过两次。

谈及英格兰失去这位天才边锋，索斯盖特表示：“扎哈在英格兰U21时表现很好，当时他在曼联遇到了困难，并被租借到了卡迪夫城。”

“有一段时间我们没有选择他，当时他已经完成了成年国家队首秀，所以这对他来说总是很困难。”

“霍奇森当时有不少球员的出场顺位在扎哈之前，然后我们临时接管了球队，那四场比赛我们用了许多经验丰富的球员，那个阶段我们不想为国家队引入太多新人。”

“我记得当时我去了一家酒店，水晶宫正在客场比赛，我和扎哈见了面，但他已经决定要转而效力科特迪瓦，我可以理解他的决定，因为他已经有四年时间没被英格兰国家队征召。”

"我记得当时有人问我，我们被问到了一些不同的情况，我说球员必须有为英格兰队效力的愿望。我想说的是，这句话被媒体稍微篡改了一下，所以在一段时间里，扎哈和史蒂夫-帕里什之间产生了一点气氛。”

"这并不是对扎哈的影射——你不可能拥有一个比他更有激情的球员，关注水晶宫的人都知道这一点。对于那些为U21踢球的人来说，看到他们继续前进并有一个伟大的职业生涯总是很好。”

"很难说他在我们这里可能扮演什么角色。斯特林在很长一段时间内都是我们球队的关键部分，林加德做得很好，一开始我们还有亚当-拉拉纳，他是我们前18个月左右的年度最佳球员。他是一个人才，扎哈是水晶宫能够留在英超的一个巨大原因，现在他们正在取得进展。"

被问到如果现在可以选择扎哈，这名球员是否会得到三狮军团的青睐时，索斯盖特说道：“我不知道，因为他是一名优秀的球员，每周都有高水平的比赛。”

“他是一个与我们拥有的球员略有不同的球员。对我们来说，困难在于我们只有那么短的时间窗口，而且因为U21和成年国家队有一段时间没有联系，霍奇森在那段时间也没有选他，他觉得科特迪瓦是自己要走的路线，我完全理解。”

“效力科特迪瓦让他有机会参加非洲国家杯和其他赛事，所以没有人能预知未来，知道将发生什么。”