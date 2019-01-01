索斯盖特计划对阵保加利亚的资格赛中变阵

这是三狮军团十年来首次在资格赛中失利，并可能会导致下一场2020年欧洲杯资格赛的战术重组。

在周五输给捷克队后，加雷斯·索斯盖特考虑重新启用英格兰在世界杯上使用过的三人防守的后防线。

1-2的失利暴露了三狮军团的弱点，以致他们还未能在2020年欧洲杯上取得一席之地。迈克尔·基恩在德克兰·赖斯和乔丹·亨德森组成的中场的身后表现尤为挣扎。

在布拉格糟糕的表现迫使索斯盖特重新考虑他在俄罗斯世界杯上蹭使用过的阵型。

哈里·马奎尔、约翰·斯通和凯尔·沃克现在都被排除在球队阵容之外，他们曾组成过一支可靠的后防线帮助球队一路杀入半决赛。

索斯盖特说：“这当然是我们曾考虑过的事情，我认为我们不能忽视。”

“我认为我们现在的处境很困难，因为经常和我们一起踢国际比赛的球员，也在俱乐部踢同样的位置。”

“这是我们没有(在对阵捷克的比赛中)设置三人后防线的部分原因。”

“我不确定在周一之前，这样做是否正确，但我们非常清楚，并在评估这些事情。”

在周一对阵保加利亚的比赛中，由于赖斯和亨德森在中场没能说服大家采用新阵型4-2-3-1，中场的设置更有可能改变。

托特纳姆热刺的哈里·温克斯可能会在索非亚的比赛中升级到首发阵容中。

索斯盖特说：“他必须被考虑在内，我们也要评估一到两个伤病情况。”

“我们有一些优秀的球员，但在布拉格的表现并没有达到我们需要的水平。”

因此，当然，我们必须考虑我们可能希望在哪些方面做出这些改变。

“我们试图在上半场改变阵型，但并没有达到我们希望的效果，所以我们改变了阵型，在下半场我们有了更好的开局，并有很好的机会赢得比赛。”

“但是我们失去了太多的机会，也失去了太多的控球权。”

“我们知道我们必须全力对付捷克共和国，但我们应该有足够的实力对付他们。”