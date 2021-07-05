索斯盖特：萨卡可以出战丹麦 英格兰不会为四强而感到满足

这位阿森纳边锋缺席了英格兰大胜乌克兰的比赛。

英格兰主帅加雷斯-索斯盖特证实，布卡约-萨卡将能够在球队对阵丹麦的欧洲杯半决赛中复出。

由于在训练中受到撞击，萨卡错过了英格兰4-0大胜乌克兰的比赛，但索斯盖特表示这位19岁的小将已经准备好参加对阵丹麦的半决赛。

索斯盖特说道：“萨卡应该没事，他在乌克兰赛前表示自己能参加比赛，但我们没有机会在训练场上看到他的表现，所以我们认为让他休息的决定是正确的。”‘

“他会在周一恢复团队训练，他应该没事。”

在英格兰本届欧洲杯的前两场比赛，萨卡都没有出战，但他在对阵捷克的比赛中得到首发机会，并且表现出色。

在那场比赛中，萨卡被评为全场最佳，这也让他在对阵德国的八分之一决赛中得到首发机会。

索斯盖特曾带领英格兰杀入2018年世界杯半决赛，当时三狮军团被克罗地亚淘汰。索斯盖特表示，四年前的英格兰可能会为进入大赛四强而满足，但现在进入四强已经不够了。

他说道：“我们已经清除了很多障碍，我觉得这群球员会觉得这只是下一个挑战。我想对我们来说有趣的是，球队不会为进入半决赛感到完全满意，也许2018年的我们会为这样的结果满意，但现在不会了。在世界杯半决赛被淘汰之后，我们非常失望，但我们觉得自己已经进步了很多。”

“现在我们已经复刻了自己在上届世界杯中的成绩，但这并不足以让球队感到满足。”