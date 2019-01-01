索斯盖特：英格兰球员必须保持强度 绝不接受懈怠

这位三狮军团的主教练希望在球队能保持强度，如果有必要的话，他会更换阵容。

加雷斯·索斯盖特警告说，他不会容忍英格兰队球员的任何强度下降，他将替换掉任何一个状态不佳的球员。

这位英格兰主帅将带领球队参加周六对保加利亚的2020年欧洲杯预选赛，然后是周二对科索沃的比赛。

索斯盖特已经连续率队打入世界杯和欧洲国家联赛的半决赛。尽管只踢了两场比赛，但目前英格兰在预选赛A组处于领先地位。索斯盖特希望英格兰能轻松晋级欧洲杯。

因此，为了让球员们为明年夏天的赛事做好充分准备，他要求他们在训练和比赛中都要有足够的强度。

“我们需要继续加大强度。”索斯盖特告诉记者：“我们知道，在接下来的八个月左右，我们不会有那么多高强度的经历，除非我们开始在预选赛上给自己制造麻烦。”

“所以我们必须把这种强度带到每一次训练中。我们已经决定，我们需要越来越多地挑战每一个人，而不是接受任何懈怠。球员们理解这种挑战，他们想要挑战。我不能对那晚（欧国联半决赛）对阵荷兰的比赛反应过度——但是我们在一场重要的比赛中犯了太多的错误。我们知道如果我们的工作是正确的，我们的心态是正确的，我们就会进步。你必须不断改进，调整不同的模式，不断改进细节。在任何时候，你都必须掌控所有这些事情。”

在过去的一年里，英格兰队争夺主力位置的竞争变得异常激烈，年轻的国脚纷纷涌入一线队，取代了老队员的位置。

杰登·桑乔和亚历山大-阿诺德是两个取得突破的年轻球员，凯尔·沃克因此失去了位置。

索斯盖特相信，激烈的位置竞争将为他的球员在未来的比赛带来足够的动力。

“球员们有他们自己的动力。但最终，对位置的竞争是一个很好的激励因素。”索斯盖特说：“如果你知道有一些人可以进入阵容，你就要对他们做出决定，任何时候的状态和体能都可以决定谁能进入（阵容）。现在年轻人都在紧追老队员——老队员仍然很自豪，想留下来，这是一个非常健康的状况。”