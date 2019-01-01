索斯盖特：对种族主义立场坚定 为球队倍感骄傲

三狮球员在遭受种族主义辱骂后通知了裁判，但他们仍然以6球优势取得了胜利。

加雷斯·索斯盖特认为他的英格兰球员在周一6-0战胜保加利亚的比赛中受到了言语虐待，英格兰展现了对足球种族主义的一种谴责。

但是由于索菲亚看台上的种族主义口号，比赛被叫停了两次——英格兰队的新人泰隆·明斯最初通知了裁判，而队长哈里·凯恩则保持了正常的对话。

现场保安在半场结束前驱逐了一群保加利亚球迷，尽管有可能放弃比赛，但英格兰继续比赛，对他们的对手进行了进一步的惩罚。

“我不得不说，官员们很快就发现了一切。我们一听到消息就马上报告了一切。”索斯盖特告诉ITV：“我们一直在和第四裁判和裁判沟通。我和球员们一直保持着联系，特别是在上半场和中场休息。我们知道这是一个不可接受的情况。我们成功地做到了两件事，一是赢得了比赛，二是提高了每个人对形势的认识。比赛被停了两次，我知道对一些人来说这还不够，但我认为作为一个团队，我们已经过关了。”

索斯盖特在接受天空体育采访时解释说，他的球队已经在瓦西尔·列夫斯基国家体育场为这种可能发生的事情做好了准备。在那里，看台的一些区域因为之前在6月保加利亚对阵捷克和科索沃的资格赛期间的种族主义行为而被关闭。

“我为我所有的球员和工作人员感到无比的骄傲。”索斯盖特补充道：“我们在场上和场下都为这场比赛做了准备。整个队伍都团结在一起，他们在可能发生的事情上坚定不移，我们在比赛中，在半场休息时，在结束后都再三强调。我们的球员感觉得到了很好的支持。这是一个困难的领域，因为我知道不是每个人都同意我们已经走得够远了。但我仍然相信我们已经做出了巨大的声明，比赛已经被叫停了两次。我不相信这种情况以前在国际足球中发生过。对我来说，更重要的是我们球员的比赛方式。我们有一些球员，他们经历了一些本不该经历的事情，他们脸上带着微笑，因为他们踢得很好。他们总是希望故事围绕足球展开，但我认为他们也参与了一些更大的事件。”