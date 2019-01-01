索斯盖特：舆论转变冷暖自知 自认热门无惧毒奶

根据2020年欧洲杯的进展情况，主教练已经概述了他希望继续在卡塔尔执教球队的意图。

加雷斯·索斯盖特计划，如果他觉得有“热度”可以继续，他将继续担任2022年世界杯英格兰队的主教练，不过他承认，这可能取决于英格兰队在2020年欧洲杯上的表现。

上周，英格兰以7-0大胜黑山，确保了明年欧洲杯决赛圈的席位，之后又以4-0大胜科索沃，结束了他们的预选赛征程。

在近两年的一系列出色表现后，索斯盖特承认，他的球队将会被视为欧洲杯的热门球队之一。

索斯盖特很清楚，如果明年英格兰不能给人留下深刻印象，他的位置将会发生怎样的变化。

索斯盖特在接受记者采访时说：“当你经历了像我这样的一个星期后，你会感到人们可能会不再爱你，如果你不能继续感受到热度，那就会开始影响球队。所以，我对这些舆论能以多快的速度转变持现实态度。对我来说，我关心的是接下来会发生什么，我知道最终评判我们的总是大赛表现。我们不得不承认（英格兰是夺冠热门之一）。我们应该对自己充满信心，同样，我们也知道在比赛中有些地方我们需要改进。但我想所有的顶级球队都会有同样的感受。球员们有这样的信念，我们必须继续给予他们这样的信念，但我们不会说谎，我们对他们的表现和他们将要参加的比赛的评价是相当诚实的。”

然而，索斯盖特仍然在计划，即使他不确定他是否会带领英格兰参加卡塔尔世界杯。

索斯盖特解释说：“我想，当我刚接手时，我们看看其他的足协，我们都对自己的准备感到尴尬。德国人总是在那里，他们已经找到了最好的酒店。所以，我认为我们必须更大胆一点，并说，‘不，看，这不是一口毒奶’。我们必须对自己正在做的事情有信心，并做好正确的准备。明年夏天我们要做的事情没有任何重点，我们必须把下一个细节做好，否则我们就会落在后面。我认为，最好的组织能够正确地进行短期、中期和长期规划。”