索斯盖特：斯特林有能力成为世界最佳

这位24岁的球员在英格兰5-3击败科索沃的比赛中是场上的明星，他的教练表示他可以达到最顶尖行列。

英格兰主教练索斯盖特支持斯特林成为世界上最好的球员。

斯特林已经成长为英格兰的关键人物，在过去的8场比赛中打入了8粒进球，这表明了他对索斯盖特的重要性。

在俱乐部层面，斯特林的地位也有所提高，上赛季他攻入17粒联赛进球，帮助曼城连续第二个赛季获得英超冠军。

索斯盖特相信24岁的斯特林有能力达到世界最佳的高度。

索斯盖特说：“这里显然有一些优秀的球员。但是他会给自己每一个机会，因为他有动力，他有职业精神，他有能力，他很强壮，对于这样一个身材不高大的小伙子来说，他的身体和精神都很强壮。”

斯特林期初未能将他在曼城的高水平表现带到国家队，因此经常受到强烈的批评。他在社交媒体上发表了一篇帖子，称自己是“被憎恨的人”，而在英格兰2016年欧洲杯失利经历中，他也经历了一段艰难的时期。

这名攻击手因公开反对种族主义而受到赞扬，并因与支持者的互动而得到好评。主教练索斯盖特很高兴能见证斯特林继续成为超级明星。

“对我来说，很高兴看到公众对他看法的转变，”索斯盖特说：“做出这样的决定仍然是一件勇敢的事情：‘好吧，我要拥有那个空间，我要表达我自己的观点。’但这些观点也代表了很多，所以我认为他意识到了自己声音的力量，他也没有浪费它。我认为他在社交媒体上（关于种族主义）的帖子非常直率。我认为他提高了每个人的意识，让我们都思考，这是非常成熟和令人印象深刻的。与此同时，随着新签入的球员的加入，他也勇敢地接受了俱乐部的挑战。”

“你知道，当你在这样的俱乐部里，要不断地与其他高水平球员竞争；他在对阵西班牙的比赛进球，这是他世界杯后的第一场比赛，真的。然后是客场对克罗地亚和西班牙。我想这对他来说是卸掉了一个巨大的负担，他在球场能跳6英尺高，不是吗？所以我想从那一刻起（他开始变强），因为世界杯之后他回家的时候确实有点悲伤，这是无法掩饰的。他不应该有这种感觉，但他就是这样，所以很高兴看到他得到了认可，我认为这让他得到了很多额外的收获。”

当被问及斯特林在国家队生涯早期被当作替罪羊时，索斯盖特说：“我很难表达。我只能想象。每个人都想被喜欢，不是吗?

“每个人，每个球员都付出了自己的一切。他是一个永远奉献自己一切的球员，你知道这对他意味着什么，他有多想做好。所以，我认为他应该反思一下他当时的感受，而对我来说，看到一个年轻人在比赛中有顶级表现，这真是太好了。”