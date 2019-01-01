索斯盖特：斯特林会首发 但不一定是队长

英格兰主帅索斯盖特不愿意透露自己球队的首发阵容，因为他不想给对方主帅罗纳德·科曼泄露天机。

加雷斯·索斯盖特不愿透露拉希姆·斯特林是否会在英格兰对阵荷兰的欧国联半决赛中担任英格兰队队长，因为他不确定前锋哈里·凯恩是否会首发。

斯特林将于周四为英格兰国家队出场达到50次。

凯恩上周伤愈复出，参加了托特纳姆热刺的欧冠决赛，他也是英格兰在周中比赛的一员。

本周有报道称，曼城球星斯特林将在凯恩缺席首发十一人的情况下接过队长袖章，但当被问及热刺球星是否会入选首发时，三狮军团主帅索斯盖特保持沉默。

“如果我证实了除了拉希姆会上场之外的任何关于球队的事情，那罗纳德（科曼）的工作我就帮他做了一半了。如果我告诉你哈里·凯恩明天要踢比赛，我也把一半的阵容告诉罗纳德了。”他告诉记者：“我不想讨论队长的问题。哈里·凯恩是我们的队长。如果哈里·凯恩不参加比赛，我就要做出决定。在这个时候，我还没有准备好这么做。”

斯特林说，他不知道他是否会带领球队对阵荷兰队，但他说，他会很自豪地填补凯恩留下的空缺，因为他已经为国家队效力了50场。

“这要取决于主教练，”他说：“这不是由我来决定的，但如果主教练真的这么做了，我肯定会自豪地做这件事。”

他补充道：“我在成长的过程中，看了很多英格兰队的比赛，你总是有一个为英格兰踢球的梦想，但我从来没有想过有一天我能够说，无论教练选不选我，我将有机会代表英格兰队出场50次。这对我来说是一个巨大的成就，我将会用我的余生珍惜它，我的家人也会珍惜。我想对17岁的自己说，继续前进，继续享受你的足球，继续学习。这真的是最重要的信息。”