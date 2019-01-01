索斯盖特：拉什福德真乃现象级的天才啊

三狮主队对于这位曼联前锋的潜力和表现都赞不绝口。

拉什福德已经为索斯盖特的曼联在7场比赛中5次攻破对手球门，加上周六2-1战胜布莱顿的比赛，他已经为红魔出场150场，斩获41球。

这样的表现让国家队主帅索斯盖特十分满意。21岁的红魔前锋自2016年完成三狮首秀后，已经有31次国家队出场纪录，打入6粒进球。

索斯盖特表示：“鉴于他只有21岁，他显然还将继续进步。当你有他这样的心态，像他这样渴望变得更好，那这一切就会顺理成章了。”

“他是现象级的天才，我们早就知道了，他为我们在世界杯之后的一段时间里也已经打入了3粒进球。”

“他已经证明他正在变得更加成熟，更加强大，能为信念而战。这对年轻球员来说非常关键。”

拉什福德已经在曼联的首发11人中站稳了脚跟，他的排位有时候甚至比卢卡库更靠前。

当被问及最适合拉什福德的位置是否是中锋时，索斯盖特补充道：“我认为这要根据具体情况来定。他很多时候是打9号位，也打过前场的其他位置。”

“在现代足球中，我认为球员们，特别是攻击球员的灵活性尤为重要。当我想到曼联这些年来的C罗，鲁尼，特维斯，他们三个都在球场上的不同位置有过特别表现。”

“这样的变化很难把握，所以我不认为他的最佳位置在哪有多重要，但我想他能踢得很好，不断进步，充满自信，这就够了。”