索斯盖特：我不得不和年轻球员说英格兰进决赛的事并不常见

在加时赛击败丹麦后，这位英格兰主帅带领球队时隔55年再次杀入国际大赛决赛

加雷斯-索斯盖特开玩笑地告诉他的两名年轻球员，称进入国际大赛决赛这样的事并不常发生在英格兰身上。

英格兰在欧洲杯半决赛中加时2-1击败了丹麦，时隔55年再度杀入国际大赛决赛。这场胜利吹散了英格兰心头上的一些魔咒，例如96年欧洲杯半决赛被德国淘汰，以及2018年世界杯半决赛被克罗地亚淘汰。

索斯盖特告诉ITV：“我刚和萨卡还有贝林厄姆说通常情况下英格兰的结果并不是进入决赛。”

“我为球员们感到骄傲。这是一个令人难以置信的时刻，球迷们整晚都很不可思议。这场比赛并不简单，不像之前在罗马对乌克兰那样，但我们告诉球员们，他们必须表现出韧性，从挫折中恢复过来，今晚我们做到了。”

“当你像我们这样等了这么长时间才能进入半决赛，考虑到一些球员的国际比赛经验有限，他们已经做了令人难以置信的工作。”

“最令人高兴的是，我们给了我们的球迷和国家一个美妙的夜晚，旅程还将继续四天。我们的球队熬过了这样一个夜晚，我们曾在莫斯科经历了这样的一夜，现在我们成功地纠正了问题。”

“我们进入了决赛，我们必须享受这一事实，但我们还有一个巨大的障碍需要去克服。意大利是一支非常出色的球队，他们表现出了极佳的状态，意大利的后防线上有很多勇士般的球员，这将会是一场精彩的比赛。”