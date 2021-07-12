索斯盖特：我不会想着太遥远的事 球员们应该为自己的表现自豪

英格兰主帅表示他期待明年的世界杯，但在经历欧洲杯决赛令人心碎的失利之后，他不会想着太遥远的事。

加雷斯-索斯盖特表示，他还没有准备好谈论未来，但他对于这群英格兰球员如何在2022年世界杯预选赛阶段继续进步感到激动。

今天凌晨，英格兰在欧洲杯决赛中1-1战平意大利，进入点球大战之后，三狮军团输给了蓝衣军团，赛后索斯盖特表扬了球队，他相信这支英格兰会有更光明的未来。

索斯盖特告诉BBC：“我们都在一起，和他们一起工作真是难以置信，他们给了这个国家一些难以置信的回忆。今晚对我们来说当然是非常艰难的，你必须感到失望，因为在你的人生中，得到赢得这种重量级冠军的机会是如此罕见。但当球员们回顾自己的表现时，他们应该为自己感到无比自豪。”

“此刻，失败的痛苦是巨大的，我们想给这个国家一个特别的夜晚，但我们没能做到。世界杯离我们似乎还很远，但这支球队可以变得更好，可以继续进步，我们拥有大量的年轻球员，他们太棒了。”

“但是未来……是的，我需要一点时间来思考。”

虽然英格兰无法在今天凌晨拿到欧洲杯冠军，但索斯盖特相信他的球队为球迷们做了一些好事。

在2018年俄罗斯世界杯上令人难忘的表现之后，索斯盖特率领的英格兰队再次吸引了公众的关注，他相信球队与球迷的这种羁绊将延续到卡塔尔世界杯。

索斯盖特在新闻发布会上说道：“我认为我们在俄罗斯世界杯期间与球迷建立了牢固的关系，我认为这将贯穿本届欧洲杯。我不知道，今晚气球爆开了，不是吗？我知道球迷感觉会很空虚，这对每个人来说都很难接受。”

“我们想给每个人再带来一个夜晚的时间，去继续这个最大的派对，我们没能做到这一点，但我希望我们能给每个人一些不可思议的回忆，球员们应该为他们所做的事情感到非常自豪。”