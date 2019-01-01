索斯盖特：戈麦斯这个时候受伤真的只是巧合

英格兰后卫在训练中受伤，将不会参加周日的欧洲杯预选赛。

英格兰主帅加雷斯·索斯盖特表示，乔·戈麦斯因伤无缘比赛是“无法制造的”。

戈麦斯上周与拉希姆·斯特林闹矛盾，周四在温布利球场对阵黑山的比赛中，他遭到了主场球迷的嘘声。

虽然他的国家队队友们很快表达了对这名利物浦后卫的支持，但他还是受了轻伤，无法参加周日对阵科索沃的比赛。

然而索斯盖特强调，这次受伤纯属巧合，在经历了戏剧性的一周后，休息几天对戈麦斯来说是件好事。

索斯盖特在周六说：“就算你有意为之，你也没办法弄成这样。他是绝对没问题的。（星期五）他膝盖碰了一下。我们只是想确认一下，我想过几天他就会好的，但是他没能参加训练。”

“今天早上他回家的方式实在太逗了，我们都笑了起来。对他来说，这是艰难的一周，但这将使他更加坚强，他处理得非常好。我认为现在是他回家几天，理清思绪的好时机。对我来说令人高兴的是，我们让他回到了球场上。”

“我认为那天晚上拉希姆发推特的事实是对整个事件的真正结束。我们明天就能让拉希姆上场。我们赢了周四的比赛，现在我们可以向前看了。”

英格兰在2020年欧洲杯上以7-0大胜黑山，锁定了他们的欧洲杯席位。在戈麦斯事件后被禁赛的斯特林将重返三狮军团。科索沃教练伯纳德·查兰德斯对这位曼城球星的回归并不高兴，他开玩笑说阻止他的唯一方法就是踢断他的腿。