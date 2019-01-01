索斯盖特：如果没有英超球队联系我 我会失望

这位三狮军团的主帅谈到了离开国家队的可能性，以及斯特林和戈麦斯的冲突。

加雷斯·索斯盖特如果没有与英超联赛的空缺职位联系在一起，他会感到“失望”，但是英格兰主帅仍然有他想要在三狮军团实现的目标。

在天空体育的问答环节中，曾经与曼联联系在一起的索斯盖特被问及是否有兴趣重返英超管理层。

“我完全满足于这个角色，成为英格兰主帅是我的荣幸。有时在生活中，我们总是着眼于未来，而不是享受我们所处的位置是多么幸运。”

“我觉得我们的团队还可以做得更好，我们还有很多目标需要完成。在未来？我现实地知道我不会执教英格兰10年之久，但我知道会在6个月内。”

“在这两者之间的某个地方，还会有别的东西。说实话，如果我没有和这些工作联系在一起，我会很失望的。”

“我不担心，因为我的电话一直没响。我想这是因为人们知道我对我现在的工作很投入。”

作为国家队的主教练，索斯盖特面临着很多挑战，在上一个国际比赛日中，斯特林和戈麦斯之间的内部矛盾让索斯盖特头疼不已，此前的比赛中，两人就发生过冲突。

索斯盖特选择在对阵黑山的比赛中放弃斯特林，然后在2020年欧洲杯资格赛对阵科索沃的最后一场比赛中，让这位曼城前锋恢复状态。

公开确认斯特林被处罚的决定遭到了一些人的批评，但索斯盖特认为球队更团结了，因为他们是一个整体来处理这件事。

“我认为作为一个领导者，无论你做什么决定都会受到批评。有些情况下没有完美的解决方案，大家只能作为一个团队来解决问题。”

“时间需要流逝。我必须首先做出对球队有利的决定，同时也要支持两名球员。有那么多人卷入了这样的情况——每个人都会有自己的看法。那些在此之前管理或指导过的人都明白任何类似情况的复杂性。”

“最重要的是团队和团队的表现。我们能够很快地把注意力集中在足球上，我们得到了我们需要的结果，两个孩子都回到了球场上。”

“他们确实走得更近了，当乔（戈麦斯）在温布利的比赛中遭到负面反应时，拉希姆（斯特林）传达了一个非常强有力的信息。我想这为这个故事画上了句号。”

“我们面对的是那些有时会情绪化的年轻人。我们一些球员的优势就在于他们的实力。经历了这样的逆境，我们变得更加坚强。”