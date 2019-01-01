索斯盖特：失利很痛苦 但仍为球员感到骄傲

三狮军团再度止步半决赛，但主帅索斯盖特依然保持乐观。

加雷斯·索斯盖特称英格兰在国联半决赛的失利是“痛苦的”，但他坚称三狮军团从加时赛输给荷兰中学到了很多。

英格兰队周四在吉马良斯以1-3负于荷兰队——索斯盖特的球队无缘决赛。

马库斯·拉什福德在上半场通过点球让英格兰领先，然而，马泰斯·德里赫特在下半场为荷兰扳平比分，防守的失误导致荷兰队在加时赛中连入两球。

这对英格兰来说是一种再熟悉不过的感觉，他们在2018年世界杯半决赛中失利，但主教练索斯盖特赛后表现得很乐观。

索斯盖特说：“赛前我们作为一组工作人员讨论了英格兰队在比赛中令人难以置信的表现，曲折的过程，很难把所有的东西都看进去。”

“我认为这是一个非常高水平的对手，他们在上半场给我们制造了很多问题，但并没有创造明显的机会。我们解决了这些问题，但在整个比赛中，我们在自己后场犯了太多的错误，部分是因为他们的压力，但部分只是错误。我们通过定位球取得领先，但球进得很差，然后我们用我们给出了最好的回应，我们改变了阵型，让拉希姆回收踢10号，我们开始控制比赛。我们进球了，我们以为我们已经进球了，这真的是很好的优势，但我们仍然控制着比赛，直到第二个进球。最后两个进球是非常难以解释的错误。难以置信的骄傲，他们付出了一切，这对他们和所有人来说都是痛苦的，但这一晚我们学到了很多。有些人真的很突出，德克兰·莱斯在那种环境下踢球，罗斯·巴克利很出色，还有拉希姆。所以，当你进入另一场半决赛时，你很难接受这一切。我必须从更大的角度来看待球员们的表现。”

经过90分钟的艰苦比赛，英格兰队在加时赛中一败涂地，因为在防守上的失误代价高昂。

约翰·斯通斯的失误导致了凯尔·沃克的乌龙，然后罗斯·巴克利的失误让普罗梅斯锁定胜局。

索斯盖特在被问到斯通斯的问题时补充道:“我认为我们有一些球员在赛季末的时候打得很艰难，而其他人的情况正好相反。我认为疲劳是一个原因，缺乏锐利度，但我要求他们踢出一种让他们在后场承受巨大压力的方式。如果没有这样的表现，我们是不会进入半决赛的，要成为一支顶级球队，荷兰也是这样踢的，而且犯了一个糟糕的错误。我必须在那里支持约翰，他会受到批评，但我们要求他们踢球的方式让他们肩负巨大的压力，他们有勇气这么做。这是我们可以也应该踢的方式。这并不是我们失败的原因，这些不是典型的错误，不是我们会犯的错误，不是风险，不是执行力差，最后一个只是疲劳。我不能反应过度，我需要在每个人都困难的时候支持他们。”