索斯盖特回顾英格兰一年 望球队能有更多进步

三狮军团的主帅说，对种族主义的回应对国家队来说是一个“重要的时刻”。

加雷斯·索斯盖特相信他的英格兰队在这个自然年里又有了进步——但仍有需要改进的地方。

索斯盖特并没有掩饰他对未能赢得欧洲国家联赛冠军的遗憾，但他相信球队的表现和成绩将继续朝着积极的方向发展。

索斯盖特告诉英足总官网：“（对荷兰的）比赛质量对我们来说是一个重要的挑战，但去葡萄牙和两万名英格兰球迷一起在球场上比赛也给了我们一些压力，因为我们有机会赢得一些东西。”

“特别是对我们的年轻球员来说——对他们中的很多人来说——这是他们参加过的最重要的比赛。”

“这些经历对球队的发展至关重要。这并不是我们想要的，我们的表现中有一些元素是好的，VAR对我们作出了半只脚的判罚，现在这已经很常见了，但这是我们第一次经历。在那些大型比赛中，这些都是很好的财富，但作为一种体验，整个比赛对我们来说真的是一次很好的体验。”

英格兰在与瑞士的比赛中凭借点球大战赢得了第三名，索斯盖特没有低估这个结果。

“赢得点球大战仍然很重要，这又是一次很好的经历。”他说：“我们在整个比赛中取得了一些进步。”

尽管如此，索斯盖特知道在几乎是主场作战的欧洲杯之前，他的球队还需要改进。

索斯盖特补充道：“在我们的脑海中，我们知道有很多需要改进的地方，作为一组教练，我们的脑海中已经有了很多需要改进的地方，尤其是在明年夏天之前。”

在球场之外，英格兰球员在黑山和保加利亚受到了种族主义的迫害，而在11月对阵利物浦和曼城的比赛后，拉希姆·斯特林和乔·戈麦斯也闹翻了。

回顾这些事件，索斯盖特认为所采取的行动增强了球队的实力。

他说：“对我们整个团队来说，这是一个重要的时刻，每个人都感到受到了支持，每个人都感到整个团队团结一致。随着时间的推移，我们肯定到了那个阶段。”