索斯盖特：事情已完结 处罚斯特林是合适的

这名三狮军团的主帅已经决定将曼城边锋排除在与黑山的比赛之外，并认为事情已经结束。

加雷斯·索斯盖特认为他在英格兰训练营拉希姆·斯特林和乔·戈麦斯的争吵之后的行为是“恰当的”，尽管他面临着来自一些方面的批评。

这名三狮军团的主教练决定公开发表声明，他不会考虑在对阵黑山的比赛中挑选状态良好的曼城边锋。

英格兰将在周四进行2020年欧洲杯预选赛，而目前的背景显然是内部不和。

索斯盖特认为事情已经结束了，斯特林已经道歉并澄清了与利物浦后卫戈麦斯的关系，但是不幸事件的余波还在继续。

有人建议英格兰应该让事情在内部解决，或者把斯特林完全从阵容中移除，但是下命令的人对事情的发展很满意。

他对记者说：“我认为来这里公开讲话很重要，这样球员们就不用再面对这些了。拉希姆昨晚在他的帖子中解释说，在很短的时间里，他的情绪失控了。正确地说，乔并不一样。我们有一些优秀的资深球员，他们在把大家团结起来的过程中发挥了作用。”

索斯盖特补充道：“当你做出这样的决定时，它将在周三或周四公开，我宁愿现在就处理，而不是在比赛当天。”我不准备详细说明。有足够多的猜测和意见，我们不需要增加。我说了我认为应该说的话，但我们必须尽可能地保密。”

斯特林可能会在周日与科索沃的比赛中复出，索斯盖特认为球员和教练组采取了正确的行动。

他说：“我所做的任何决定都应该尽可能的公平，这是很重要的，无论球员的资历深浅。”我们已经决定不在周四的比赛中考虑拉希姆，这对我来说是最后的决定。”对我来说，最重要的是尽可能让大家团结在一起，随着昨天人们的情绪平静下来，这显然是有可能的。我对球员们的集体表现印象深刻。”

他接着说：“最终我是主教练，我已经做出了一个我认为对我们前进方向合适的决定。我和所有球员，尤其是资深的球员进行了非常密切的磋商，他们非常了解我们过去几年的工作方式，这给我们带来了很多团结，现在仍然存在。现在我们必须把注意力转移到足球上。我们有一场非常重要的资格赛来获得锁定欧洲杯资格。我爱我所有的球员，我们就像一个家庭，所有的家庭都有分歧。最重要的是你要通过这些分歧来沟通。作为一名主教练，我并不指望永远都不用处理那些困难或意想不到的事情。这是工作的一部分。”

索斯盖特现在渴望将注意力转移到英格兰的足球上，将斯特林和戈麦斯的争吵放在一边。

“在我看来，这个团队正在前进。似乎有来自不同领域的各种信息在传递，”英格兰主帅补充道：“球队的信息满天飞，背景中似乎有太多的信息。每个球员都有机会和我交谈，如果他们愿意的话，我认为球队已经准备好向前迈进。”