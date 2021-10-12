索斯盖特：世界杯两年一届听起来不合理 计划太乱了

国际足联目前正在制定计划，打算将这项赛事从目前的四年一次改为两年一次

英格兰主帅索斯盖特认为，每两年举办一次世界杯的想法似乎没有意义，目前有关世界杯未来的猜测仍在继续。

国际足联目前正在研究将世界杯从四年一次改为两年一次的方案，这一举措得到了温格等人的支持。

英格兰主帅索斯盖特之前承认他对这一想法持开放态度，但现在他对这一想法态度冷淡，他表示赛程密集和不断变化的提议让自己变了心意。

索斯盖特说道：“我不太确定一切计划倒地如何，我看到了一些初步的提议，它们似乎正在四处传播，我不太确定现在讨论的具体内容是什么。”

“每次我与首席执行官马克-布林汉姆和英足总交谈时，情况似乎都在发生变化。还有另一场演讲和另一套提案，真的很难跟上。”

“我想说的是，每个人都需要参加讨论，俱乐部足球，国际足球，我想我之前说过，可以调整日程，这对每个人都有帮助。”

“如果国际比赛日窗口稍微少一点，但你能让球员们在一起呆的时间更长一点，这可能会对俱乐部和国家队有帮助。”

“但如果每年只有一次国际比赛日，我真的不理解国际足联的概念，因为国家队足球你在你所做的事情中如此重要。”

“就像我一开始说的，如果你是一名球员，你错过了一个月的休息时间，或者不管休息的时间有多长，你那一年根本就没有国际比赛，这在我看来毫无道理。”