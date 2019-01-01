索斯盖特与曼联主帅保持距离 展望英格兰未来

前米德尔斯堡主教练拒绝被卷入关于他即将离开三狮军团前往老特拉福德执教的传闻。

传言说英格兰主帅索斯盖特将在本赛季结束后去曼联执教，但这位教练坚称他很享受现在的角色。

48岁的索斯盖特带领三狮军团28年来首次打进了世界杯的半决赛，也是自1996年欧洲杯以来的首次重大赛事的半决赛。

前米德尔斯堡主教练已经收到了大量的好评，同时也有大量的谣言称，他的名字已经在拟定的下赛季永久接管老特拉福德球队的候选人名单上，当临时主帅索尔斯克亚将回到挪威莫尔德俱乐部后。

然而，索斯盖特表示，他打算在今夏的首届欧足联国家联赛半决赛和2020年欧洲杯之前继续担任英格兰队主教练。

索斯盖特对天空体育说：“我是英格兰队的主教练，这是一个特殊的位置。”

“我们度过了28年来最好的一年，今年夏天我们将迎来一场（国联）半决赛，（2020年）将迎来一届主要在在温布利举行的欧洲杯骚受，前提是我们要确保晋级。”

“所以，这是一个让球队非常激动的时刻。我认为我们还没有取得最大的进展。我认为我们还有成长的空间。”

“我认为在生活中享受你正在做的事情是很重要。”

“我仍然是一名年轻的教练，我执教过的比赛还不到200场，所以，对我来说，能够担任这个角色是一种荣誉，我非常享受。”

索斯盖特还表示，在俄罗斯世界杯后，他和英格兰队都受到了很多人的赞扬，但索斯盖特并不想就此止步。

“当你受到赞扬时，你会想，‘好吧，我们的工作还没有完成，我们还有很多要做，还有很多需要改进的地方’。”

英格兰将在6月的国家联赛半决赛中对阵荷兰，此前他们在与西班牙和克罗地亚同组的情况中取得了令人印象深刻的胜利。而葡萄牙和瑞士将对阵另一场半决赛。