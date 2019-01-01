索拉里：昔日的本泽马你爱搭不理 如今的他你高攀不起！

在过去的3场比赛中，法国前锋本泽马为皇马打入5球，获得了主教练索拉里的高度称赞。

在周二，皇马3-1战胜赫罗纳，赢得了国王杯四分之一决赛第二轮的比赛，并以总分7-3晋级下一轮。比赛中，本泽马在上半程梅开二度，成为本次胜利的最大功臣，在过去的三场比赛中，他已为俱乐部打入5球。而同队的小将儒尼奥尔也表现不俗，在皇马飞速成长起来。

在伯纳乌，本泽马可谓是核心槽点担当，然而在贝尔和阿森西奥因伤缺席时，还是他带领球队走过了艰难时期。主教练索拉里在赛后站出来，为本泽马打抱不平，他表示，法国人被看低不是一天两天的事了。

“对那些在上周才发现本泽马好的人，我感到很遗憾，”索拉里说道。“不过他们还有很多时间来重新发现他。他现在状态非常好，这是实话。”

本场比赛中，贝尔和阿森西奥因为伤病坐在了替补席，不过索拉里表示，在他们康复之后，要自己争取进入首发的机会。

“恢复健康的球员必须找回节奏。不过现在大家的身体都还不错，我也希望在比赛中看到更多新的面孔，而不是只有固定的三个，因为我希望每个人都有上场机会。”

“我们希望能够在场上拼尽全力，所有的球员比我更知道这一点，因为这是俱乐部的优良传统。”

在半决赛阶段，皇马可能正面碰上死敌巴萨，另外两支可能的队伍是皇家贝蒂斯和瓦伦西亚。

“一切都要看明天的抽签结果，不过这很正常，”索拉里说道。“当你决心赢下一切时，你就要为所有可能的对手做准备，球员也必须参与到其中，他们现在也正是这么做的。”