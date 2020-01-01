索思盖特：桑乔的下一步将会是大挑战 他在慢慢成熟

这名边锋已经和英超联系在一起，但是英格兰主帅说他会发现在那里的竞争会比德甲更激烈。

根据加雷斯·索斯盖特的说法，桑乔接下来的任何一步都会是大挑战，并建议其将曼联锋线新人当做自己的学习榜样。

这名多特蒙德前锋在2017年从曼城转会到德国以来，已经成为欧洲足坛最受瞩目的年轻天才之一。

他现在正享受着在威斯特法伦球场的最佳赛季，在40场比赛中为大黄蜂贡献了20个进球和20次助攻，并且已经成为英格兰队的常客。

其他球队

桑乔被认为会在今年夏天回到他的祖国，根据媒体的报道，曼联准备支付超过1亿英镑的转会费，以将这位天才边锋带到老特拉福德。

索斯盖特一直在密切关注这位20岁的球员在德甲的进步，并表示尽管这位前曼城球星“发展得很好”，但他仍在“学习如何更好地踢比赛”。

这位英格兰主帅还认为，德甲与英超相比并不够出色，桑乔应该以他的国家队队友为榜样，开始他刚刚起步的职业生涯的下一个篇章。

“他是一位很有天赋的年轻球员——这是显而易见的事情。德甲目前受到了越来越多的关注，但这并不会让我感到意外。”索斯盖特告诉天空体育。

“我认为拜仁是德甲最好的球队，而多特蒙德和RB莱比锡都是挑战者，他们的表现也相当不错。但是当你把德甲和英超进行比较时，你会发现德甲也很有趣。”

“在欧冠中，他们的顶级球队确实是英格兰球队的大挑战，但我认为在德甲层面，他们球队的水平并不太相同，因为他们的财政状况不太一样。”

“对桑乔来说，任何一步都是挑战，但他现在发展的很棒。”

“如果我们看看他的年龄以及他所做出的贡献，他仍然在从比赛中学习，他在慢慢地变成熟，不过他还有很多东西需要学习。他有一些很棒的榜样，比如斯特林和拉什福德，这不仅说的是他们的踢球方式，还有他们的职业精神以及对获胜的渴望。”