索思盖特：我从U16梯队就开始欣赏芒特了

这位中场球员将在明天的国家队比赛中亮相，因为教练早就知道他的潜力。

切尔西的年轻球员梅森·芒特很可能在明天的比赛中获得他在英格兰国家队的第一次首发机会，主教练加雷斯·索斯盖特说他自从这位中场球员在U16梯队的时候就一直很欣赏他。

这位20岁的球员在兰帕德的带领下，在英超联赛中有了一个快速的开始，而兰帕德也是他上个赛季为德比郡队效力时的主教练。

芒特在本赛季的8场英超联赛中打进4球，并为三狮军团替补出场2次。

现在索斯盖特希望给他一个机会，但是他也指出，芒特不是一夜成名的。

“他是一个高质量的球员，一个聪明的球员，有很好的冲劲，有一双真正的进球之眼，很强的实力。所以，我没有看到任何让我惊讶的事情。”前米德尔斯堡主帅在新闻发布会上说。

“自从我第一次在圣乔治公园看到他，我们就已经把他作为一个球员标记出来了。我想切尔西也是一样。”

“当然，他现在有机会在英超踢球，并在对阵顶级球队的比赛中展示自己。我想你看到了他在超级杯(对阵利物浦)的点球，那是他的一个精彩客串，真的。”

明天，芒特和切尔西的年轻球员塔米·亚伯拉罕和费卡约·托莫里一起加入了球队，虽然后者不太可能首发，但索斯盖特很高兴看到切尔西青训学院的球员们能顺利进入国家队。

“我想我已经说了好几年关于年轻球员的实力了。”他补充说。

“切尔西一直在这方面走在前列，不断赢得欧足联青年联赛和青年足总杯。”

“所以这是一个遗憾，也许，他们的一两个年轻人没有得到这个机会，不得不去其他地方踢球，可能错过了塔米和梅森所拥有的完美的时刻。”

“这对他们来说是个好时机，因为他们已经被租借了一段时间，他们可能已经准备好抓住这个机会了。所以，作为一名年轻球员，你有能力，有工作，但最终，你需要机会。”