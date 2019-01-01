索思盖特：不确定拉什福德在哪里踢得最开心

英格兰主帅认为这位21岁的球员更像是一个天生的边锋而不是中锋，但是他还不确定如何最好地利用他的天赋。

英格兰主帅索斯盖特表示，他相信拉什福德能在更广泛的领域“做得最好”。

到目前为止，红魔王牌在他的职业生涯中已经得到了很多次踢中锋的机会，但是经常被指责在进攻区域里缺乏冷静。

拉什福德为曼联出场174次，攻入47粒进球。在2019-20赛季初，他被挤到了左路。

索尔斯克亚在老特拉福德执教的头九个月里，已经意识到马夏尔天生带领球队锋线压上的能力，所以决定把他作为锋线的第一选择。

索斯盖特也希望拉斯福德能在国际比赛中发挥更大的作用，他坚持认为，当拉斯福德“离开边线”时，他能对对手的防守造成更大的破坏。

在周二对阵科索沃的2020年欧洲杯预选赛之前，三狮军团的主教练说：“很长一段时间以来，我们几乎都想让马库斯成为不二的人选。但是我仍然不确定他在哪里踢球才最快乐，在哪里踢球才最有效率。”

“马库斯还相对年轻。在过去的12到18个月里，他为我们的比赛贡献了很多进球和助攻。所以，我认为他的工作还在进行中。”

“他在曼联的发展很多时候都是作为一个‘边路的奇袭者’，我认为他没有哈里·凯恩那样强壮。”

“如果他踢9号位的话。他和哈里的表现会有所不同，但他的很多优秀表现都是从左侧边路贡献出来。”

“我不认为这是个问题；我们必须意识到，这可能是他的个人特色——发挥他最好的一面，但这是他需要进入的领域。”

上周六在温布利4-0大胜保加利亚的比赛中，拉什福德代表英格兰踢满了90分钟，但他的名字却没有出现在进球榜上，哈里·凯恩的帽子戏法和拉希姆·斯特林的努力为索斯盖特的球队拿下了3分。

曼联球星在8月11日4-0战胜切尔西的比赛中梅开二度，开启了他新赛季的新赛季，但在随后的三场比赛中，他的进球都没有增加。

拉什福德在国际赛场上的最后一粒进球是在今年6月对阵荷兰队的欧国联的比赛中打进的，这是他33次代表国家队出场中的第7粒进球。

在回到老特拉福德为周六曼联对阵莱斯特的联赛做准备之前，他很可能有机会在对科索沃的比赛中结束进球荒。