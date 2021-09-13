索帅：C罗不会每一场比赛都上 我将管理好他的出场时间

这位葡萄牙球星复出后首次参加英超联赛，但他的教练说他必须小心管理好其工作量

索尔斯克亚说C罗不会为曼联踢满每一场比赛，因为他需要管理好这名前锋的上场时间。

C罗在对阵纽卡斯尔的比赛中取得了良好的开局，这是他为俱乐部的第二次处子秀，这表明索尔斯克亚很难把他排除在阵容之外。

但是，这位挪威教头坚持说，为了让36岁的C罗保持活力，他会让球员跳过一些比赛。

C罗在对阵纽卡的比赛中完成梅开二度，赛后有记者问索尔斯克亚，称以后是不是不可能把C罗排除出首发阵容了。

对此这位曼联主教练说道：“C罗非常关心自己的身体，所以我知道他会很快恢复体能，而且他已经进行了季前赛备战工作。当然，重要的是我们让每个人都振作起来，让他振作起来，给他90分钟的时间。”

“当然，周中有一场欧冠比赛。我们将拭目以待，但不，把他排除在首发阵容外也不是不可能。他36岁了，格林伍德才19岁，所以这是一样的，我必须管理他的上场时间，我也必须管理一个36岁的人的上场时间。”

这位葡萄牙国脚回到俱乐部的卡灵顿训练基地仅仅一周时间，但他的到来已经让一些曼联球员提高了自己的水平。

索尔斯克亚说道：“你给球队增加的越多，就会有更健康的竞争，和他们所敬仰的领袖。”

“我想，看到瓦拉内和C罗的到来提高了每个人的兴趣，因为他们都是赢家，他们赢得了一切，他们会要求自己队内的年轻球员做得更好，其他球员看着他们就会想：‘你必须这样做才能留在最顶端。’”

“所以这只会对每个人都有好处，对我来说，各个位置存在竞争是一件好事。”

周一，曼联全队将飞往瑞士，准备与伯尔尼年轻人的欧冠客场比赛，如果C罗登场，他将追平卡西利亚斯的欧冠出场纪录（177场）。