索帅：我能带领曼联扭转颓势 我和俱乐部有很好的沟通

索尔斯克亚强调自己决心扭转曼联颓势，同时承认他对球队的表现不满意。

在十月份0-5惨败利物浦之后，索尔斯克亚走到了下课边缘，昨天他们在主场再一次失利，这一次的对手则是同城死敌曼城，这无疑加大了索尔斯克亚肩上的压力，越来越多球迷呼吁俱乐部将他解雇。

索帅在赛后告诉天空体育：“我和俱乐部有很好的沟通，我希望曼联得到最好的，只要我还在这里，我就想尽全力去提高球队。”

“我们已经好几次经历过这种事，自从上一场主场比赛后，我们经历了一段非常艰难的时期。无论是战术体系还是踢球风格，我们需要更多地采取主动姿态，我不能看着这支曼联，然后说这是我想要的曼联。”

“我能否扭转曼联本赛季的颓势？绝对的。而且你是对的，我们要回到自己应该在的位置，对我来说是回到赛季初的样子，赛季初的时候我们看起来是一支出色的球队，也是我希望看到的那个样子，我们现在已经有三四周的时间表现令人失望。”

“对热刺的表现和结果是好的，但这么说吧，这不是我们想要的样子。”

“我们想要采取主动，更有侵略性，但不幸的是，我们必须尝试得到一连串的好结果。我们在对阵亚特兰大和热刺的比赛中做到了，但今天我们又后退了一大步。”

输给曼城后，曼联在英超联赛中的排名已跌至第五，落后榜首的切尔西9分。