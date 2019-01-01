索帅：马夏尔越来越痴迷于进球 他比从前快乐

法国人在他的曼联生涯中主要是打边路，但是他作为9号的表现给他的教练留下了深刻的印象。

索尔斯克亚说他注意到曼联的安东尼·马夏尔变得更快乐了，因为这位法国前锋开始“痴迷于”进球。

马夏尔在加盟曼联后一直受到不少质疑，像保罗·斯科尔斯这样的名宿说他似乎并不在乎他是否进球。这位法国人在曼联的大部分职业生涯都是在边路度过的，他在曼联的头四个赛季进了48球。

现在，在索尔斯克亚的带领下，马夏尔更多地扮演中锋的角色。

索尔斯克亚说：“我不认为他在很多年前还是个小男孩的时候就已经作为9号打了很长时间的比赛了。作为9号球员，你必须为进球而痴迷，他看起来越来越像一个想要进球的球员，而不仅仅是展示他的技巧，对我来说，他在训练场上的表现也成熟了很多。我相信在接下来的几年里我们会看到他最好的一面。”

索尔斯克亚补充说，虽然本赛季马夏尔受到了大腿伤病的困扰，但这位前锋的态度已经有了很大的改善，就像他的进球纪录一样。

马夏尔在本赛季迄今为止的九场比赛中攻入四球，索尔斯克亚认为乐观的态度是原因之一。

“他看起来更快乐。他是一个有感染力的男孩，他带着微笑和幽默感，你可以看到他在这里很快乐，这感染了每个人，很高兴看到他这样。”索尔斯克亚说：“但这关乎全队心情。我认为我们现在拥有的是一个更好的团队——团结友爱、孩子们的态度、无私、谦逊。我们每天都在接近我们想看到的，那种文化，训练中的表现，他们备战比赛的方式。”

曼联将在周六客场对阵伯恩茅斯。