索帅首秀5球大胜 球迷大喜：欢迎曼联强势回归

在穆里尼奥被解雇后，红魔在卡迪夫城的第一场比赛中5:1大胜卡迪夫城.

索尔斯克亚作为曼联主教练的首次亮相就获得了五颗星的好成绩。

前曼联前锋带队以5:1的大比分击败了他的前东家加迪夫城。

林加德的梅开二度，以及拉什福德、埃雷拉和马夏尔的进球，给了索尔斯克亚这个完美的首秀。

球迷们已经迫不及待地想看到曼联重新振作起来，而托特纳姆热刺的球迷们则希望索尔斯克亚的神奇能力能继续下去，那样的话毛波切蒂诺就会继续留在北伦敦的球队中。

推友：欢迎曼联强势回归。谢谢奥莱的攻势足球，我们都很想念这样的场面。让我们希望这能持续下去。激动人心的时刻还在前头！

莱因克尔：如果奥莱在赛季初就接手曼联的话，这会儿曼联的排名肯定在积分榜首。

推友：曼联自弗格森爵士时代以来第一次在一场比赛中打进5球！索尔斯克亚太了不起了！曼联现在就应该和他签下长期合同！

推友：曼联的转变太惊人了，给索尔斯克亚一份长久合同吧！

推友：球队自弗格森爵士时代以来首次攻入5球。忘了那是什么感觉。索尔斯克亚看来还有能力啊！

推友：如果你不认为穆里尼奥的曼联在对阵卡迪夫的比赛中能打进5球的话，那你就太天真了。好吧，他们可能需要6到7场比赛才能做到

推友：在穆里尼奥执教的144场比赛中，曼联从来没有进过4个以上的球。就在他被解雇后的第一场比赛里他们就做到了。

推友：曼联打进5球，仅仅一场比赛就把弗格森时代带回来了！