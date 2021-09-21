索帅避谈曼联争冠前景：昨天我还差点丢掉饭碗呢

红魔主帅现在仍然保持冷静，尽管他的球队在英超开局不错

在战胜西汉姆之后，索尔斯克亚避谈曼联夺冠的机会，他开玩笑说，由于周中在欧冠输了球，他差点丢掉了工作。

索尔斯克亚带着些许压力参加周日在伦敦体育场举行的比赛，此前他的球队在欧冠中令人失望地以2-1输给了伯尔尼年轻人。

但红魔以戏剧性方式的2-1逆转战胜西汉姆，现在他们的积分与榜首的切尔西和利物浦持平。

赛后被记者问及曼联的夺冠前景时，索尔斯克亚说道：“现在我回答不了你，联赛才踢了5轮，昨天我还差点丢了工作，执教曼联就是这样。”

“我们的表现配得上3分，西汉姆主场很难踢，希望这3分能够在争冠过程中起到重要作用，至于冠军的事情，我们等到明年4月和5月再看看情况如何。”

索尔斯克亚对球队的表现并不是很满意，他说道：“我们得把防守做得更好，不能让对手这么轻易攻破我们的防线。无论出于什么原因，在对手进球时，我们的防守出了问题，我们必须在这方面努力。”

索尔斯克亚还证实林加德将在周中对阵西汉姆的联赛杯比赛中首发，他说道：“林加德明确想要留队竞争位置，并成为这支曼联的一员。”

“现在我无法代表林加德说话，但他真的为球队作出了贡献。周中的比赛我会对首发阵容做出调整，他会出场。”