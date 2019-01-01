索帅透露麦克托米奈伤情：膝盖韧带或已受伤

这位23岁的球员本赛季只缺席了两场英超联赛，但他可能会在场边待上一段时间。

索尔斯克亚说斯科特·麦克托米奈的膝盖韧带可能已经受伤了。

麦克托米奈本场比赛在老特拉福德首发，他得到了有纪录以来最快的一张英超黄牌。

麦克托米奈在中场休息时被换下，博格巴代替苏格兰国脚上场。

比赛结束后，曼联主帅索尔斯克亚透露，麦克托米奈在比赛开始不久就受伤了，他坚持了上半场剩下的时间，直到中场休息时才被迫下场。

“他的膝盖韧带可能受伤了。我们不知道情况有多糟，所以让我们看看。”

“这孩子是所有球员中最大心脏的。他一直踢到半场，但我们知道他们什么时候会变得坚强起来。我们明天就得知道他怎么样了。

“在比赛一开始，你就能看到孩子和每个人的态度。我不确定他是否能在周六（对伯恩利）的比赛中上场。可能不会，但我们以前见过他康复。”

麦克托米奈不得不拄着拐杖离开老特拉福德，而索尔斯克亚则抱怨他的球队在节日期间将会面对堆积成山的比赛。

索尔斯克亚说：“要求球员在三天内打两场比赛是不公平的，但我们必须坚持下去。我们年轻，精神强大，这意味着我们将做好准备。”

如果麦克托米奈被迫缺席一段时间，这对曼联来说将是一个打击，因为他们将继续追逐英超前四的位置。

这位23岁的球员本赛季已经成为了索尔斯克亚球队的主力，在曼联19场联赛中首发17场，攻入3球，助攻1次。

本周早些时候，前曼联球星尼基·巴特承认了麦克托米奈出色的状态，他说麦克托米奈“可能是目前球队名单上的第一个名字。”

但是麦克托米奈可能不会出现在本周六对阵伯恩利的比赛的出场名单上，之后曼联将在元旦对阵阿森纳。