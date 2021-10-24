索帅：这几年我们都在追赶利物浦 但现在我们仍处于落后姿态

红魔需要一场强劲的比赛来摆脱最近在顶级联赛中糟糕的状态

曼联主帅索尔斯克亚对利物浦将在周日的英超联赛中带来的“巨大”挑战并不抱任何幻想，他承认他的球队近年来落后于他们的对手。

这两大豪门今晚将在老特拉福德展开对决，即使是在目前的赛季早期阶段，这场对决也可能对2021-22赛季的冠军争夺战产生巨大影响。

索尔斯克亚承认要扳倒克洛普并不是件容易的事，利物浦本赛季的状态一直很好。

“从两家俱乐部的历史来看，这是一场激烈的竞争。这两家俱乐部赢得的冠军和奖杯的数量，以及我们、两个城市和足球俱乐部之间的历史，”挪威人在比赛前告诉记者。

“这是一场恩怨，你必须承认他们是一家非常好的俱乐部，一支非常好的球队。”

“你必须确保你比他们更优秀。在过去的四年里，他们取得了巨大的成功。我们追逐他们。我们在过去的四年里一直在追赶，结果却落后于他们。”

“现在我们已经采取了措施，但下一步是再次超越他们，因为上个赛季我们已经超越了他们。”

“但这已经是历史，希望本赛季我们能取得更好的成绩。”

尽管最近曼联的成绩好坏参半，但索尔斯克亚仍然相信他的球队的未来是光明的。

他补充道：“我希望我们在接下来的几个月里有所改善。”

“当然，C罗已经在这里待了一个月，而桑乔已经在这里待了两个月。拉什福德刚刚回归，卡瓦尼过了很久才回到球队之中，所以我当然希望我们能进步。”

“能和这些类型的球员一起工作是令人兴奋的，这是关于找到平衡，我们要把阵型拉得有多大，卡瓦尼和C罗，世界上最好的两个禁区球员。然后你有令人兴奋的边锋，进球者，我相信我们会进步的。”

“我们最近失去了一些积分，我们对此并不满意，但我们现在的情况是，我们必须从现在开始踢出表现，真正开始。”

“没有时间可以浪费，因为即使这是一个漫长的赛季，我们的对手也不会给我们太多的机会来追赶他们。”