索帅：费迪南德对琼斯的评价太过分 琼斯已为曼联付出全部

这位后卫自2020年1月就再也没有踢过正式比赛，他的教练对他很同情

索尔斯克亚为曼联后卫菲尔-琼斯辩护，称里奥-费迪南德对琼斯的批评太过分了。

效力曼联期间，琼斯一直饱受伤病困扰，自从2020年1月起，他就再也没有在正式比赛中为球队出场过。

本周接受采访时，费迪南德表示琼斯早就该走了，并称这名球员的存在挤压了其他年轻球员在一线队的位置。

索尔斯克亚被这番话冒犯到了，他说道：“琼斯经历了糟糕的18-19个月时间，可能在那之前的一年他也饱受伤病困扰。”

“琼斯从来不小题大做，他一直坚持康复，我认为费迪南德的话太过分了。”

“我比任何人都更清楚在这个阶段受伤的感觉，琼斯还不到30岁，自从我来到这里，他一直在与膝伤作斗争，和身体抗争，他从未做过任何不好的事情，他为这支俱乐部奉献了一切。”

“我曾经有一段时间遭遇膝盖重伤，三年里有两年没法上场，琼斯一直在勇敢的战斗，他会成功的。我作为主教练，看见他能够见到黑暗尽头的光明，我很开心，因为我也经历过同样的事情。”

琼斯在2011年从布莱克本转会加盟曼联，首个赛季他就为球队出场29次。

但第二年他就被伤病击倒，自那以后，他从来没有一个赛季能够保持全程健康，至今，他一共为红魔出场224次。