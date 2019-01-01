索帅谈德赫亚续约：他知道我希望他留队

西班牙门将还没有对自己的未来做出决定，但红魔主帅还是愿意对这份新合同的前景保持信心。

曼联仍在努力，希望能尽快把德赫亚的未来确定在老特拉福德。28岁的西班牙人目前与俱乐部的合同将在本赛季末到期。

不过，前红魔门神范德萨曾表示，曼联其实并不是非德赫亚不可，他们很容易就能够找到西班牙国门的替代者。

本赛季伊始，除了在首轮与切尔西的比赛中完成零封，剩下与狼队，水晶宫以及南安普顿的比赛，德赫亚都没能为红魔把守住最后一关。

这样的表现显然无法令人满意。刚刚结束的国家队比赛日，他在西班牙面对罗马尼亚的欧预赛比赛中也被放到了替补席上，效力于切尔西的科帕代替了他的位置。

好在他还有红魔主帅索尔斯克亚的支持，挪威人始终相信自己麾下的这位门将就是世界第一，并且很期待俱乐部能够与之完成续约。

索尔斯克亚告诉记者：“我希望大卫（德赫亚）留在这里，他知道的。”

“他是世界上最出色的门将，这点在过去数年有目共睹。”

“我希望我能够保证他会保持在最高水平，直到在曼联挂靴。现在还在讨论期间，希望我们能够做到。”

2011年，德赫亚从马竞转会来到老特拉福德，至今他已经为红魔在各项赛事中出场366次，帮助球队加冕过英超，欧联，足总杯，联赛杯冠军。