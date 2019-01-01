索帅调教曼联有方 莫尔德依旧期盼其五月回归

尽管在老特拉福德的开局顺利，挪威人还是希望他们的主教练能在这个夏天回到队中。

索尔斯克亚可能希望在五月之后继续留在曼联，但是莫尔德俱乐部坚持表示希望他在这个夏天回归俱乐部，不管他在老特拉福德的表现如何。

这位45岁的教练在去年12月底以临时主教练的身份回到曼彻斯特，在取代穆里尼奥的主帅一职之后，他的表现令人难以置信。

在索尔斯克亚的带领下，曼联已经获得了五连胜，这样的表现促使前曼联后卫大卫·梅等人支持他在看守工作完成后，成为全职教练的候选人。

但是索尔斯克亚在莫德有一份工作还在等着他。之前，俱乐部允许他接受曼联的工作，并错过了他们自己赛季的开局。

挪威方面表示，他们非常期待他在今年夏天回归。

“这个交易安排将持续到5月12日。这是我们的A计划也是我们的B计划。”

“我们没有C计划。我们和曼联只讨论过这段时间的安排，1月到5月。其他什么都没有谈过。而我个人也倾向坚持这个计划。”

莫尔德的新赛季要到3月份才开始，不过他们的季前赛将在下周开始。

热刺主帅波切蒂诺一直和曼联的正式主帅一职联系在一起，索尔斯克亚甚至承认球队和热刺主帅的联系是“有原因的”，但是在这位前曼联球星的带领下，红魔现在炙手可热的状态引发了很多关于他将继续担任红魔主帅的猜测。

莫尔德坚称两家俱乐部之间没有就索尔斯克亚在英超的续约问题进行过接触，而挪威俱乐部依然希望他能按时回来。

“我们只和曼联就1月到5月这段时间的安排进行了沟通。”尼尔兰德说，“其他什么都没有谈及。我也希望双方能够坚持这个计划。”

尽管如此，在了解了索尔斯克亚带领下的曼联取得了多么好的成绩后，莫尔德的总监还是忍不住留下了一些摆动的空间，

“我认为奥莱五月份会回来的。”他面带笑容地说。

曼联将于周日重返球场，前往伦敦挑战托特纳姆热刺可谓是对临时主帅执教至今的最大考验。