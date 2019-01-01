连声否认 索帅：说我要下课的传言都是公然的谎言

红魔主帅仍然被问到他在老特拉福德的未来，但是他认为这是很正常的。

索尔斯克亚坚持认为围绕他在曼联未来的“公然谎言”并没有让他“更加担心”，因为挪威人已经意识到他是在“博弈游戏”中工作。

当索尔斯克亚被问及他曾向他的球员表达过个人的恐惧时，他告诉记者：“当你读到我所说的故事时，有时你会笑。至少我知道每个人都在谈论的消息来源不是真正的来源，他们只是编造的、公然的谎言。”

他补充道：“不，这并没有让我更担心。我只是专注于我的工作，我已经尽我所能做到最好了，期待下一场比赛，但也要着眼于长远，和董事会一起计划事情。

“每年的这个时候，看到你的三个同行在很短的时间内丢了工作，这是很不好过的。”

“他们中的一些人，你可以整天谈论这个VAR，我不知道在不同的俱乐部解雇背后的原因是什么，但一个结果——南安普顿对沃特福德——手球，我们谈论的是完全不同的东西。

“这是一个博弈游戏。有时你有运气，有时没有。但这并没有让我更担心。在我看来，我们的平局太多了，当然是输球也多，但平局本应转化为胜利，当然，足球是结果说了算。”

“我们不高兴，我们知道我们可以做得更好，我们正在努力让董事会得到这些结果。这里的工作一直致力于我们的改进，但我们并没有得到我们应得的结果。”

索尔斯克亚也很乐意指出，他在老特拉福德并没有受到上级的压力，他经常和执行副主席艾德·伍德沃德讨论，以确保他在未来的计划中有足够的发言权。

他补充道：“我们一直在说话，所以这不是条件反射的，现在我们突然需要说话了。我们每周都会说几次话，所以工作一直在进行，我们已经制定的计划，我们知道我们已经开始了重建，我们做了一些必要的决定，当然，现在我们对现状并不满意，但会继续工作。”

曼联将在周三主场迎战热刺和前主帅穆里尼奥，然后在周六前往阿提哈德球场挑战曼城。