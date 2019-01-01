索帅解释博格巴缺阵：脚踝需休息 人造草不冒险

红魔球星已经被排除在俱乐部的最新大名单之外，因为他们担心在这个客场踢球会加重伤病。

曼联主帅索尔斯克亚坚持他不会让博格巴在人工草地上冒险，即使他能在欧罗巴联赛中对阵阿尔克马尔。

法国国脚博格巴在8月份的时候脚踝受伤，直到上周对阵罗奇代尔的联赛杯比赛才重新上场。

他在周一英超1-1战平阿森纳的比赛中出场，但是他没有出现在周四欧联杯之前的客场大名单中，因为他的脚踝“需要进一步休息”。

当被问及博格巴的缺席时，索尔斯克亚告诉记者：“他需要进一步的治疗和脚踝的休息。不管怎样，我可能不会在人工草地上冒险让他上场，即使他可以参加这场比赛。他需要休息一下。”

伤兵满营的曼联再次安排了一套年轻的阵容，包括梅森·格林伍德、钟塔西、安赫尔·戈麦斯、布兰登·威廉姆斯和詹姆斯·加纳。

曼联的年轻球员在与阿斯塔纳的比赛中苦苦挣扎，索尔斯克亚希望他们在与阿尔克马尔的比赛中更加冷静。

“顺便说一句，他们也是一支年轻的队伍，而且是一支令人激动的队伍，我们中的一两个人将会有机会给球迷留下深刻的印象。”索尔斯克亚补充道：“他们都想成为这里长远未来的一部分。我们将既有经验又有青春。足球就是要进球。没有人想错过机会。对我们来说，重要的是抓住机会，意识到我们有经验丰富的球员和这些年轻人一起踢球。我只希望他们做好准备，在对方身后跑动，抓住机会。”