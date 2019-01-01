索帅解释博格巴缺阵原因：连踢两场后要歇一歇

这名法国中场在红魔与伯恩利的比赛中缺席。

曼联主帅索尔斯克亚说，保罗·博格巴还没有准备好连续踢三场比赛，为了以防万一，他被排除在周六对阵伯恩利的比赛名单之外。

博格巴在上一场比赛下半场替补上场，帮助球队在节礼日4-1战胜纽卡斯尔。这是他自9月底以来由于持续的脚踝问题第一次参加主场比赛。

同为中场球员的斯科特·麦克托米奈在对阵纽卡斯尔的比赛中膝盖受伤，人们普遍认为博格巴将在对阵伯恩利的比赛中扮演更重要的角色。

然而，这位法国国脚甚至没有出现在与伯恩利的比赛的替补名单中。

博格巴继续与离开老特拉福德联系在一起，所以一些人猜测他的缺席可能与一月份的转会有关。

然而，经常低调处理有关博格巴未来的猜测的索尔斯克亚说，他的缺席纯粹是为了保护他的健康。

“这是一个快速的转变。我们有一些球员踢了不少比赛。新鲜的力量进来了。”索尔斯克亚说：“保罗已经踢了两场比赛，并且已经缺席了一段时间，所以我们认为他今天参加比赛是不合适的。”

挪威人也承认他还不知道麦克托米奈膝伤的严重程度，他在对阵纽卡斯尔的上半场被迫离场后拄着拐杖离开了老特拉福德。

“我们已经检查了斯科特，但还没有做完整的扫描。这个周末我们会知道更多。情况看起来不太好，但我们希望他能尽快康复。”他补充道。