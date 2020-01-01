索帅解释为何无缘哈兰德：曼联必须控制局面

这名19岁的球员让曼联球迷看到了他们在多特蒙德处子秀23分钟的帽子戏法。

索尔斯克亚说曼联在与埃尔林·哈兰德的转会谈判中不得不保护自己的利益。

老特拉福德在一月的转会窗口中被认为是19岁球员的目的地，但是曼联却因为哈兰德在德甲的表现而感到面红——而索尔斯克亚正迫切需要一名前锋。

当时有消息称，曼联是出于财务原因退出交易的，而不是被拒绝。

索尔斯克亚在周三曼联与伯恩利的比赛前告诉记者：“我们要运用常识，这很重要。当你签下球员的时候，还有其他的事情需要你去控制。你不能通过提供买断条款之类的东西来给经纪人控制权。”

“这已经被吹捧过了，对我来说，我们必须控制局面。”

哈兰德在多特蒙德对阵奥格斯堡的比赛中替补出场，并在23分钟内上演了帽子戏法。

索尔斯克亚最近的声明可能会激怒哈兰德的经纪人米诺·拉伊奥拉，他在转会后否认了曼联的声明。

他在接受《每日电讯报》采访时说：“我不知道曼联是否向外界通报了这个消息，但如果是的话，那他们就是在掩盖自己的损失，我觉得这很奇怪，也很令人失望。”

“与他接触最多的俱乐部是曼联。显然，他觉得在这个时候，这不是他职业生涯中正确的一步。没有任何不敬曼联或奥莱的意思。”

“如果他想去曼联，我将不得不带他去曼联，但他没有。这与经济无关。这只是球员选择多特蒙德在他职业生涯的这个阶段。”

哈兰德本人也表达了同样的观点。

“他们直接说，‘我们需要你踢前锋，我们喜欢你的打法，我们希望你留在这里。’”

“我喜欢他们当时对我说话的方式，这促使我（签约）。我只是觉得我和多特蒙德很匹配。”