索帅盼球队回归“激情娱乐” 暗讽穆帅球风死板？

红魔临时教练索尔斯克亚对自己目前面临的挑战并不抱有幻想，他决心矫正之前的球风。

索尔斯克亚近日表达了自己希望曼联回归“娱乐激情”球风的愿望，这对前任穆里尼奥来说颇有些讽刺意味，因为这两个特点已经在梦剧场缺失很久了。

在弗格森爵士退休后，莫耶斯没能成功延续前辈的风格，范加尔和穆里尼奥也因为所追求的球风异于之前而并不受人爱戴。不过现在，一个复兴从前球风的机会即将到来，而它的缔造者有着非常坚实的球迷基础。

曾随曼联斩获多次英超冠军的索尔斯克亚将担任曼联的临时教练直到赛季结束。在以5-1的比分出色地完成了自己执教的首场比赛后，他将目光投向了对原有球风的复苏。在主场迎战哈德斯菲尔德的比赛前，索帅在自己的笔记中写道：“我对目前工作的艰难程度并不抱有幻想，为了让俱乐部回归正常的轨道，我们有非常多的工作要做，这不仅包括改善成绩，也包括必须让人们记起曼联的初衷。我们必须向所有人展示真正的自我。”

索帅还写道：“这是一家建立在娱乐与激情之上的俱乐部，是一家能给年轻球员表达自我机会的俱乐部。这些球员展示出来身上永不言败的精神，正如俱乐部一如既往所做到的一样。”

“我们的阵中人才济济，这是让他们展示才华的绝佳机会，也是告诉所有人为什么为这家伟大俱乐部效力的绝好机会。”

挪威主帅也同样看中在接下来的时间内，球迷们需要扮演的角色：“迄今为止，这个赛季不可谓不艰难，但总体而言，我们拥有最棒的球迷。这也是在曼联的球员时代留给我的记忆：无论主客场，球员们都能得到你们最坚定的支持。现在，是时候来回报所有的支持与信任了。”

本周三，曼联将主场迎战哈德斯菲尔德，而红魔也希望抓住这次机会，拉近自己与前四的距离。