索帅盼曼联提高终结能力：成绩下滑非状态不佳

在又一次未能拿下三分后，挪威主帅呼吁球队在进球前要有更多的冷静。

索尔斯克亚对曼联1-1战平南安普顿后表示“成绩下滑，非状态不佳”，红魔现在在2019-20赛季前四场联赛只赢了一场。

一个充满变化的夏天给俱乐部带来了新的乐观，随着万-比萨卡、哈利·马奎尔和丹尼尔·詹姆斯的加入，俱乐部一直在努力重返英格兰和欧洲足球的榜首。

第一轮4-0大胜切尔西让人更加兴奋，但曼联在随后三场比赛中只拿到了两分。然而，索尔斯克亚相信他的球队只需要在门前更加冷静。

“奇怪的是，我们在没有赢下的三场比赛里，踢得比对切尔西那场还好。”索尔斯克亚在赛后告诉英国电信体育：“对在切尔西的比赛中，他们不断地压迫我们，把我们往后推，我们反击。对阵其他三支球队我们占据主导，创造了很多机会，但我们面对进球机会时还没有足够的冷静来赢得比赛。我们错过了一些点球，我们错过了一些绝佳的机会，我们也应该赢得今天的比赛……所以这不是状态上的下滑，而是结果上的下滑。肯定是这样。”

这场比赛丹尼尔·詹姆斯再次为曼联进球。索尔斯克亚表示：“我们知道他的能力和左路的表现，他今天的进球很棒。他跑到后面，为周围的球员创造空间。所以我为这个男孩感到高兴。他真的融入了，对我们产生了影响。”

然而，詹姆斯的影响在圣玛丽球场最终还是不够的，但是索尔斯克亚认为在他的带领下，俱乐部正在取得进步。

“这就是我们的重点。”他说：“我们开局很好，把比赛带到我们想要的地方，这就是你需要去终结比赛的时候。你需要打进第二球第三球。球场上有这么多空位，因为他们必须施压，而我们不够冷静。我们得到了很多机会，创造了很多机会，但(只是)缺少了最后一点。不过，我们正接近目标。”