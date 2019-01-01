索帅盛赞拉什福德：任意球像C罗 再踢点球展风采

在2-1战胜切尔西后，挪威教练称赞他的前锋拥有“钢铁般的意志”。

曼联主帅索尔斯克亚称赞马库斯·拉什福德的任意球“像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样”并在对阵切尔西的比赛中表现出了“钢铁般的意志”。

在这场2-1战胜蓝军的比赛中，拉什福德为曼联贡献了两粒进球，确保了俱乐部在四分之一决赛中的席位。

这位英格兰国脚在第25分钟打进了他的第一个进球，但是切尔西凭借前锋巴舒亚伊下半场的进球扳平了比分。然而，拉什福德在30码外的一记漂亮的任意球帮助红魔锁定胜局。

这个进球让人想起克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在对阵朴茨茅斯时著名的进球，索尔斯克亚很快指出他也看到了拉什福德的进球和葡萄牙传奇的进球之间的相似之处。

“很像克里斯蒂亚诺，不是吗？这孩子有钢铁般的意志。”索尔斯克亚在胜利后告诉曼联电视台：“他踢了点球，没问题，一如往常地站出来射门，为我们赢得了比赛。太棒了。”

他补充道：“我认为他在任意球上做得太多了！你知道我一直说的是让马库斯进入禁区，然后轻松抢点得分。马库斯总是打进漂亮的进球！今天他得到了回报。”

然而，索尔斯克亚承认他同样对拉什福德的点球印象深刻，尽管这并不像他的另一个进球那样赏心悦目。

他在周日错过了一个点球，拉什福德是本赛季被批评在点球点上挣扎的几名曼联球员之一。

但是这名前锋在周三的比赛中又踢了一个点球，赢得了教练的赞扬。

“当然，优秀的性格，优秀的精神。”索尔斯克亚说：“今天早上我告诉他，‘当我们得到点球的时候，如果我们有，你就去踢，你只要在踢的时候下定决心就好了。’要多美妙有多美妙。”