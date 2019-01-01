索帅盛赞小麦：没准备好也得上 他已是不可动摇

这位苏格兰中场周三伤愈归队，并向他的教练展示了球队有多需要他。

曼联主帅索尔斯克亚赞扬了麦克托米奈的表现，他帮助红魔在英超中2-1战胜了穆里尼奥的托特纳姆热刺。

麦克托米奈已经错过了此前三场比赛，但是这位苏格兰国脚在周中与曼联的比赛前证明了自己的状态，索尔斯克亚也很高兴能再次得到他的帮助。

索尔斯克亚说：“我们几乎可以肯定地说，他现在是不可动摇的。在这场比赛中，我不可能不试着在这场比赛激活他。”

“他在中场给我们带来了存在感的领导力，也释放了弗雷德。我认为弗雷德今天表现得很好，他挡住了他们仅有的一次机会。我认为弗雷德是一流的，他们是很好的合作伙伴。”

“（麦克托米奈）昨天训练了，那只是预备队的一段轻松的训练，但他是个硬汉。如果他感觉还好，他不可能说‘不，谢谢’。这是我第一次对那些没有打好基础但身体很健康的球员施加压力。”

索尔斯克亚也对拉什福德大加赞赏，拉什福德本赛季打进9球，在所有比赛中打进12球。

索尔斯克亚对记者说：“这名男孩今年22岁，今天他就像在后院或花园，和伙伴们一起玩耍。他只是玩得很开心。”

“有时也许是对他的期望和压力……我们对他期望很高，因为他已经展示了很多次。我们希望他们玩得开心，我们希望他们走出去，面对球员，让他们不怕输地上场。”

“我喜欢看那个，那也是斯特雷福德看台的球迷喜欢看的。曼联球迷喜欢看边锋和前锋充满勇气。”

红魔已经超越热刺在英超联赛中排名第六，他们将在本周六对阵曼城。