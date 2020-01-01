索帅：瓜帅是最佳教练之一 但弗格森的影响力最大

曼联主帅对曼城主帅的评价很积极，但在他看来，他在老特拉福德的恩师的地位是不可撼动的。

索尔斯克亚说瓜迪奥拉不是英超历史上最有影响力的教练，因为这个头衔属于亚历克斯·弗格森爵士。

前英格兰前锋加里·莱因克尔上周末在推特上说，他觉得瓜迪奥拉对英格兰足球的影响比其他任何教练都要积极，这引发了一场关于不同教练价值的争论。

瓜迪奥拉本人可能会将这个头衔送给利兹联的主教练马塞洛·贝尔萨，他说贝尔萨是“世界上最好的教练”，但是索尔斯克亚仍然支持他在曼联的导师。

“我必须说他对瓜迪奥拉有很大的影响。”索尔斯克亚说：“自从他接手巴塞罗那以来，我一直很欣赏佩普的球队，但我不得不说，我曾在最有影响力的一位教练手下工作过。”

“你可以看到瓜迪奥拉是史上最好的教练之一，你也可以看到他的智慧从何而来。”

“我很高兴见到约翰·克鲁伊夫，并和他交谈，那是在约尔迪（克鲁伊夫）还在这里的时候——我们是朋友——你可以看到相似之处。”

“这是一个不同的时代，一个不同的时间（与弗格森的时代相比）。当曼城的老板到来的时候，你就知道他们会崛起。在我们自己看来，我们仍然是世界上最大的俱乐部之一，但我们知道这需要时间。”

“我钦佩佩普的团队。他们提高了很多标准，这是我们的目标。”